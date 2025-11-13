Суд во Львовщине наказал мать, которая подделала справки о тяжелых болезнях детей, чтобы получать компенсацию

Женщина незаконно присвоила более 200 тысяч гривен, используя поддельные справки о состоянии здоровья детей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Львовщине женщина подделала медицинские справки о болезнях своих детей, чтобы получить компенсацию от государства. Приговор по делу №441/979/25 вынес Городокский районный суд Львовской области.

В материалах дела указано, что мать двух детей незаконно получала денежные компенсации за услугу «муниципальная няня» с мая 2023 по октябрь 2024 года по фиктивным справкам о тяжелых заболеваниях своих детей.

В медицинском заключении отмечалось, что дети в связи с тяжелой болезнью нуждаются в паллиативной помощи, что стало основанием для назначения денежной помощи детям, которые якобы нуждались в постороннем уходе.

Так, за более чем полтора года мать двух детей получила компенсацию от государства на сумму 219 тыс. грн.

В суде сотрудники медицинских центров, от имени которых якобы были выданы справки, подтвердили, что медицинские документы поддельные. Пациенты за медицинскими услугами не обращались, а подписи и печати, которые были на фиктивных документах, — фальшивые. Врачи, от имени которых были предоставлены медицинские заключения о болезнях, никогда не работали в медицинских центрах, в которые с детьми якобы обращалась женщина.

На суде обвиняемая полностью признала свою вину и объяснила, что находилась в тяжелом финансовом положении.

Суд признал женщину виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.190 УК Украины, ч. 2 ст. 190 УК Украины и ч.4 ст.358 УК Украины, и назначил ей один год лишения свободы, но заменил наказание на испытательный срок продолжительностью один год.

Женщину также обязали выплатить в пользу Управления социальной защиты населения Львовской РГА ущерб в сумме 177 104,40 грн и 42 174,00 грн. Приговор еще может быть обжалован в апелляции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.