Суд на Львівщині покарав матір, яка підробила довідки про тяжкі хвороби дітей, щоб отримувати компенсацію

21:17, 13 листопада 2025
Жінка незаконно привласнила понад 200 тисяч гривень, використавши фальшиві довідки про стан здоров’я дітей.
Суд на Львівщині покарав матір, яка підробила довідки про тяжкі хвороби дітей, щоб отримувати компенсацію
На Львівщині жінка підробила медичні довідки про хвороби своїх дітей, щоб отримати компенсацію від держави. Вирок у справі №441/979/25 виніс Городоцький районний суд Львівської області.

У матеріалах справи вказується, що матір двох дітей незаконно отримувала грошові компенсації за послугу «муніципальна няня» з травня 2023 по жовтень 2024 року за фіктивними довідками про тяжкі захворювання своїх дітей.

У лікарському висновку зазначалося, що діти у зв’язку з тяжкою хворобою потребують паліативної допомоги, що стало підставою для призначення грошової допомоги дітям, які нібито потребували стороннього догляду.

Так, за понад півтора року мати двох дітей отримала компенсацію від держави на суму 219 тис. грн.

У суді працівники медичних центрів, від імені яких нібито були видані довідки, підтвердили, що медичні документи підроблені. Пацієнти за медичними послугами не зверталися, а підписи та печатки, які були на фіктивних документах, фальшиві. Лікарі, від імені яких були надані медичні висновки про хвороби, ніколи не працювали у медичних центрах, до яких із дітьми нібито зверталася жінка.

На суді обвинувачена повністю визнала свою вину та пояснила, що мала скрутне фінансове становище.

Суд визнав жінку винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України, ч. 2 ст. 190 КК України та ч.4 ст.358 КК України, та призначив їй один рік позбавлення волі, але змінив покарання на іспитовий строк тривалістю один рік.

Жінку також зобов’язали сплатити на користь Управління соціального захисту населення Львівської РДА шкоду в сумі 177 104,40 грн та 42 174,00 грн. Вирок ще може бути оскаржений в апеляції.

