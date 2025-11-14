  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Апелляционный суд подтвердил право женщины на наследственную квартиру и признал арест ошибочным

10:18, 14 ноября 2025
Хмельницкий апелляционный суд подтвердил право жительницы Каменец-Подольского на унаследованную квартиру и признал, что арест на имущество был наложен ошибочно из-за неточности в исполнительном документе.
Хмельницкий апелляционный суд рассмотрел дело относительно снятия ареста с унаследованной квартиры, наложенного по ошибке из-за неточностей в исполнительном документе. Об этом сообщили в суде.

Суть дела

В суд обратилась жительница города Каменца-Подольского с иском о снятии ареста с унаследованной квартиры и признании за ней права собственности на это имущество.

Истец объяснила, что после смерти матери надлежащим образом приняла наследство, однако не может оформить право собственности у нотариуса, поскольку на квартиру наследодателя был ошибочно наложен арест.

По её словам, в 1998 году двух соседей осудили по ч. 3 ст. 144 Уголовного кодекса Украины с конфискацией всего имущества. В то же время в исполнительном листе, выданном для исполнения приговора суда, по ошибке указали номер квартиры её матери вместо жилья осуждённых. Вследствие этого государственная нотариальная контора наложила арест на указанную в документе квартиру. Женщина просила суд снять арест и признать за ней право собственности на унаследованное имущество.

Каменец-Подольский городско-районный суд Хмельницкой области иск удовлетворил.

Рассмотрение апелляционной жалобы

Главное управление Государственной налоговой службы в Хмельницкой области подало апелляционную жалобу, считая, что суд первой инстанции ошибочно определил его ответчиком. Апеллянт указал, что принимать решения об устранении нарушений прав, свобод или интересов, за защитой которых обратилась к суду истец, в том числе относительно отмены ареста имущества, не относится к компетенции налогового органа.

Апелляционный суд отметил, что ГУ ГНС фактически не оспаривает наличие оснований для снятия ареста с имущества, однако необоснованно ссылается на то, что не может быть ответчиком в этом деле.В постановлении суд указал, что в случаях, когда арест накладывается для обеспечения конфискации или взыскания имущества в пользу государства, отвечать по заявленным требованиям об отмене обременения в виде ареста имущества должен именно соответствующий территориальный орган Государственной налоговой службы Украины, который имеет фискальные функции.

«Доводы апелляционной жалобы о том, что ГУ ГНС не наделено полномочием относительно отмены обременения в виде ареста имущества, подлежат отклонению, поскольку основанием для прекращения обременения в этом случае является соответствующее судебное решение, никаких обязанностей на ГУ ГНС не возложено», — констатировал апелляционный суд.

Апелляционный суд согласился с выводом суда первой инстанции — истец надлежащим образом приняла наследство после смерти матери, а безоснованно наложенный арест на наследственное имущество нарушает её право собственника — поэтому оставил решение без изменений и отклонил апелляционную жалобу.

С полным текстом постановления апелляционного суда по делу № 676/4014/25 можно ознакомиться в ЕГРСР.

