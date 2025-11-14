Апеляційний суд підтвердив право жінки на спадкову квартиру та визнав арешт помилковим

Хмельницький апеляційний суд підтвердив право жительки Кам’янця-Подільського на успадковану квартиру та визнав, що арешт на майно було накладено помилково через неточність у виконавчому документі.

Хмельницький апеляційний суд розглянув справу стосовно зняття арешту з успадкованої квартири, накладеного помилково через неточності у виконавчому документі. Про це розповіли у суді.

Суть справи

До суду звернулася жителька міста Кам’янця-Подільського з позовом про зняття арешту з успадкованої квартири та визнання за нею права власності на це майно.

Позивачка пояснила, що після смерті матері належно прийняла спадщину, однак не може оформити право власності у нотаріуса, оскільки на квартиру спадкодавиці було помилково накладено арешт.

За її словами, у 1998 році двох сусідів засудили за ч. 3 ст. 144 Кримінального кодексу України з конфіскацією всього майна. Водночас у виконавчому листі, виданому для виконання вироку суду, помилково зазначили номер квартири її матері замість помешкання засуджених. Унаслідок цього державна нотаріальна контора наклала арешт на вказану у документі квартиру. Жінка просила суд зняти арешт та визнати за нею право власності на успадковане майно.

Кам’янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області позов задовольнив.

Розгляд апеляційкої скарги

Головне управління Державної податкової служби у Хмельницькій області подало апеляційну скаргу, вважаючи, що суд першої інстанції помилково визначив його відповідачем. Апелянт зазначив, що ухвалювати рішення про усунення порушень прав, свобод чи інтересів, за захистом яких звернулася до суду позивачка, у тому числі щодо скасування арешту майна, не належить до компетенції податкового органу.

Апеляційний суд зауважив, що ГУ ДПС фактично не заперечує наявність підстав для зняття арешту з майна, але необґрунтовано посилається на те, що не може бути відповідачем у цій справі.

У постанові суд зазначив, що у випадках, коли арешт накладається для забезпечення конфіскації чи стягнення майна на користь держави, відповідати за заявленими вимогами про скасування обтяження у вигляді арешту майна має саме відповідний територіальний орган Державної податкової служби України, що має фіскальні функції.

«Доводи апеляційної скарги про те, що ГУ ДПС не наділене повноваженням щодо скасування обтяження у вигляді арешту майна підлягають відхиленню, оскільки підставою для припинення обтяження в цьому випадку є відповідне судове рішення, жодні обов`язки на ГУ ДПС не покладено», – констатував апеляційний суд.

Апеляційний суд погодився з висновком суду першої інстанції – позивачка належно прийняла спадщину після смерті матері, а безпідставно накладений арешт на спадкове майно порушує її право власника – тому залишив рішення без змін та відхилив апеляційну скаргу.

З повним текстом постанови апеляційного суду у справі № 676/4014/25 можна ознайомитися у ЄДРСР.

