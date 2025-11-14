В Харькове комендант общежития избил 75-летнюю женщину за то, что она не экономила электроэнергию — суд вынес приговор

Конфликт вспыхнул из-за электроплитки, после чего комендант причинил женщине травмы, за что теперь должен выплатить штраф и компенсацию.

Суд в Харькове вынес приговор коменданту общежития, который избил 75-летнюю жильцу за то, что женщина не экономила электроэнергию. Дело №645/6339/24 рассмотрел Немышлянский районный суд г. Харькова.

Как указано в материалах дела, инцидент произошел 14 февраля 2023 года.

Тогда комендант общежития №7 Государственного биотехнологического университета поссорился с жильцами и ударил ее — у женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом носа.

Мужчина утверждал, что потерпевшая не экономила электроэнергию.

«Обвиняемый неоднократно сообщал о необходимости ограничения потребления электроэнергии, поскольку она готовила пищу на электроплите. Однако потерпевшая всегда ругалась нецензурной бранью и не считалась ни с чьим мнением. Другие жильцы общежития к необходимости экономить электроэнергию относились с пониманием», — указывается в приговоре.

По словам обвиняемого, 14 февраля его сын, электрик общежития, сообщил ему, что одна из жильцов пользуется электроплиткой мощностью 6600 кВт, тогда как разрешенная техника — до 2000 кВт. Комендант поднялся на кухню второго этажа и отключил устройство. После этого, утверждает он, женщина ударила его крышкой кастрюли.

В ответ он намеренно толкнул ведро с плиты в раковину рядом. Далее, по его словам, женщина набросилась на него, поцарапав лицо, а он лишь отталкивал ее ладонями, защищаясь. Конфликт разнял электрик.

Примерно через 10 минут в кабинет обвиняемого, как он утверждает, пришли правоохранители вместе с потерпевшей. Он отметил, что полицейские не зафиксировали ее телесных повреждений, а ему предложили написать заявление. Женщину забрала скорая, но через полтора часа она вернулась. После этого, по словам обвиняемого, он больше не видел эту жильцу в общежитии.

Потерпевшая рассказала в суде, что согласилась отключать технику для экономии электричества, однако позже, по ее словам, комендант ударил ее настолько сильно, что она потеряла сознание. Полицию, как утверждает женщина, вызвал ее бывший муж. В больницу она обратилась лишь на следующий день, поскольку сначала хотела забрать свои вещи, а после лечения переехала жить к сыну.

Свидетели инцидента также отметили, что комендант ранее вступал в конфликты и толкал другого жильца общежития — гражданина Вьетнама.

Сын обвиняемого заявил, что отец был физически ослаблен после курса химиотерапии и высказал предположение, что потерпевшая могла нанести себе травмы самостоятельно.

Проанализировав материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 125 УК Украины, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 60 необлагаемых минимумов граждан, то есть в сумме 1020 гривен.

Также суд постановил взыскать с обвиняемого в пользу потерпевшей моральный вред, причиненный уголовным правонарушением, в сумме 20 000,00 грн. Кроме того, с мужчины взыщут расходы на правовую помощь в уголовном производстве в сумме 14 500,00 грн.

Приговор может быть обжалован в Харьковском апелляционном суде через Немышлянский районный суд г. Харькова в течение 30 дней со дня его оглашения, а осужденным — в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.

Приговор вступает в законную силу после окончания срока подачи апелляционной жалобы, если такую жалобу не было подано.

