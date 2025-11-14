У Харкові комендант гуртожитку побив 75-річну жінку через те, що вона не економила електроенергію — суд оголосив вирок

Конфлікт спалахнув через електропічку, після чого комендант завдав жінці травм, за що тепер має сплатити штраф і компенсацію.

Суд у Харкові виніс вирок коменданту гуртожитку, який побив 75-річну мешканку за те, що жінка не економила електроенергію. Справу №645/6339/24 розглянув Немишлянський районний суд м. Харкова.

Як вказується у матеріалах справи, інцидент стався 14 лютого 2023 року.

Тоді комендант гуртожитку №7 Державного біотехнологічного університету посварився з мешканкою та вдарив її — у жінки діагностували закриту черепно-мозкову травму та закритий перелом носа.

Чоловік стверджував, що потерпіла не економила електроенергію.

«Обвинувачений неодноразово повідомляв про необхідність обмеження споживання електроенергії, оскільки вона готувала їжу на електропічці. Проте потерпіла завжди лаялася нецензурною лайкою і не рахувалася ні з чиєю думкою. Інші мешканці гуртожитку до необхідності економити електроенергію ставилися з розумінням», — вказується у вироку.

За словами обвинуваченого, 14 лютого його син, електрик гуртожитку, повідомив йому, що одна з мешканок користується електроплиткою потужністю 6600 кВт, тоді як дозволена техніка — до 2000 кВт. Комендант піднявся на кухню другого поверху та вимкнув пристрій. Після цього, стверджує він, жінка вдарила його кришкою каструлі.

У відповідь він навмисно штовхнув відро з плитки у раковину поруч. Далі, за його словами, жінка накинулася на нього, подряпавши обличчя, а він лише відштовхував її долонями, обороняючись. Конфлікт розняв електрик.

Приблизно за 10 хвилин до кабінету обвинуваченого, як він стверджує, прийшли правоохоронці разом із потерпілою. Він зазначив, що поліцейські не зафіксували її тілесних ушкоджень, а йому запропонували написати заяву. Жінку забрала швидка, але через півтори години вона повернулася. Після цього, за словами обвинуваченого, він більше не бачив цю мешканку в гуртожитку.

Потерпіла розповіла в суді, що погодилася вимикати техніку для економії електрики, однак згодом, за її словами, комендант ударив її настільки сильно, що вона знепритомніла. Поліцію, як стверджує жінка, викликав її колишній чоловік. До лікарні вона звернулася лише наступного дня, бо спершу хотіла забрати свої речі, а після лікування переїхала до сина.

Свідки інциденту також зазначили, що комендант раніше вступав у конфлікти та штовхав іншого мешканця гуртожитку — громадянина В’єтнаму.

Син обвинуваченого заявив, що батько був фізично ослаблений після курсу хімієтерапії та висловив припущення, що потерпіла могла завдати собі травм самостійно.

Проаналізувавши матеріали справи, суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 125 КК України і призначив йому покарання у вигляді штрафу, в розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів громадян, тобто у сумі 1020 гривень.

Також суд ухвалив стягнути з обвинуваченого на користь потерпілої моральну шкоду, завдану кримінальним правопорушенням, в сумі 20 000,00 грн. Також з чоловіка стягнуть витрати на правову допомогу у кримінальному провадженні в сумі 14 500,00 грн.

Вирок може бути оскаржений до Харківського апеляційного суду через Немишлянський районний суд м. Харкова протягом 30 днів з дня його проголошення, а засудженим - в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

