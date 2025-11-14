Иск о неучтенной электроэнергии оставлен без рассмотрения из-за ненадлежащей юрисдикции — детали дела

Гражданский суд отказал в открытии производства по иску АО «Черкассыоблэнерго» к бывшему ФЛП по взысканию стоимости неучтенной электроэнергии, указав на ненадлежащую юрисдикцию.

Черкасский районный суд Черкасской области рассмотрел иск АО «Черкассыоблэнерго» к физическому лицу о взыскании стоимости неучтённой электрической энергии, определённой по акту о нарушении. Об этом рассказали в суде.

Рассмотрение дела и выводы суда первой инстанции

В июле 2025 года АО «Черкассыоблэнерго» обратилось в суд с иском к физическому лицу о взыскании объёма и стоимости неучтённой электрической энергии, определённой на основании акта о нарушении от 05.05.2022.

Определением судьи Черкасского районного суда Черкасской области от 30 июля 2025 года (дело 707/2858/25) отказано в открытии производства по гражданскому делу по иску Акционерного общества «Черкассыоблэнерго» о взыскании объёма и стоимости неучтённой электрической энергии и разъяснено истцу, что заявленный иск подлежит рассмотрению в порядке хозяйственного судопроизводства и по предметной подсудности относится к компетенции хозяйственного суда Черкасской области.

Определение мотивировано тем, что на момент подписания договора о предоставлении электрической энергии лицо являлось физическим лицом – предпринимателем, а услуги по поставке электрической энергии осуществлялись к комплексу по адресу, по которому осуществлялась хозяйственная деятельность, а значит, правоотношения в данном случае регулируются правилами ст. ст. 283–286 ХК Украины, а истец, обращаясь в суд общей юрисдикции, ошибочно определил принадлежность спора суду общей юрисдикции в соответствии с субъектным составом и характером правоотношений сторон как таких, что возникли из гражданских правоотношений.

Суд пришёл к выводу, что прекращение предпринимательской деятельности ответчика до обращения истца с иском в суд не является препятствием для рассмотрения дела в порядке хозяйственного судопроизводства, поскольку спорные правоотношения в этом деле возникли именно относительно исполнения договора о поставке электрической энергии, заключённого между субъектами хозяйственной деятельности. То есть стороной сделки выступало физическое лицо – предприниматель, и прекращение в дальнейшем предпринимательской деятельности не изменяет правовой статус лица в обязательстве.

Позиция апеллянта и обоснование необходимости рассмотрения дела в гражданском судопроизводстве

Не соглашаясь с определением суда, АО «Черкассыоблэнерго» подало апелляционную жалобу, которую мотивировало тем, что суд первой инстанции пришёл к ошибочному выводу, поскольку спорные правоотношения возникли вследствие нарушения потребителем условий публичного договора потребителя о предоставлении услуг по распределению электрической энергии, к которому потребитель присоединился на условиях договора о поставке электрической энергии, а также положений Правил розничного рынка электрической энергии, утверждённых постановлением НКРЭКУ от 14.03.2018 № 312 (далее — ПРРЭЭ).

Факт заключения договора с физическим лицом – предпринимателем и осуществления или неосуществления им предпринимательской деятельности на объекте во время выявления нарушения ПРРЭЭ никоим образом не может быть основанием для окончательного принятия решения о определении судебной юрисдикции для рассмотрения дела, предметом которого является взыскание стоимости неучтённой электрической энергии.

Указало, что предпосылкой возникновения спора является заключение 11 февраля 2016 года между ПАО «Черкассыоблэнерго», от имени которого действовал Черкасский район электрических сетей, и ФЛП договора о поставке электрической энергии № 268.

С 01.01.2019 отношения сторон урегулированы договором о предоставлении услуг по распределению электрической энергии на условиях договора о поставке электрической энергии № 268, в связи с присоединением ФЛП к условиям публичного договора потребителя о предоставлении услуг по распределению электрической энергии.

На момент заключения сторонами публичного договора потребителя о предоставлении услуг по распределению электрической энергии (2019) и в период, в котором АО «Черкассыоблэнерго» выявило нарушение ФЛП Правил розничного рынка электрической энергии (2022), ответчик субъектом предпринимательской деятельности не являлась и хозяйственной деятельности не осуществляла.

Считало, что предмет спора не связан с осуществлением хозяйственной деятельности, а лишь ограничивается обязанностью потребителя соблюдать Правила розничного рынка электрической энергии и оплачивать потреблённую электрическую энергию.

Позиция апелляционного суда и оценка юрисдикции

Позиция апелляционной инстанции относительно отнесения спора в этом деле к юрисдикции хозяйственного суда.

Статьёй 124 Конституции Украины закреплено, что правосудие в Украине осуществляют исключительно суды. Юрисдикция судов распространяется на любой юридический спор и любое уголовное обвинение. В предусмотренных законом случаях суды рассматривают также другие дела.

Согласно ст. 125 Конституции Украины судебная система в Украине строится по принципам территориальности и специализации и определяется законом.

В соответствии со ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 каждый имеет право на справедливое и публичное рассмотрение его дела в течение разумного срока независимым и беспристрастным судом, установленным законом.

Понятие «суд, установленный законом» включает, в частности, такую составляющую, как соблюдение всех правил юрисдикции и подсудности.

В деле «Сокуренко и Стригун против Украины» Европейский суд по правам человека указал, что фраза «установленный законом» распространяется не только на правовую основу существования суда, но и на соблюдение таким судом норм, регулирующих его деятельность.

В решении по делу «Занд против Австрии» Европейская комиссия по правам человека высказала мнение, что термин «суд, установленный законом» в п. 1 ст. 6 Конвенции предусматривает «всю организационную структуру судов, включая (...) вопросы, относящиеся к юрисдикции определённых категорий судов».

Предметная юрисдикция — это разграничение компетенции гражданских, уголовных, хозяйственных и административных судов. Каждый суд имеет право рассматривать и решать только те дела (споры), которые отнесены к его ведению законодательными актами, то есть действовать в пределах установленной компетенции. При определении предметной юрисдикции дел суды должны исходить из сути права и/или интереса, за защитой которого обратилась лицо, заявленных требований, характера спорных правоотношений, содержания и юридической природы обстоятельств в деле.

Общими критериями разграничения судебной юрисдикции, то есть предусмотренными законом условиями, при которых конкретное дело подлежит рассмотрению по правилам того или иного вида судопроизводства, являются субъектный состав правоотношений, предмет спора и характер спорных материальных правоотношений в их совокупности. Кроме того, таким критерием может быть и прямое указание в законе на вид судопроизводства, в котором рассматривается определённая категория дел.

Большая Палата Верховного Суда в постановлении от 26.10.2022 по делу № 229/1026/21 указала, что признаками спора, на который распространяется юрисдикция хозяйственного суда, помимо субъектного состава сторон, являются: наличие между сторонами хозяйственных правоотношений, урегулированных Гражданским и Хозяйственным кодексами Украины, другими актами хозяйственного и гражданского законодательства, и спора о праве, возникающего из соответствующих правоотношений; наличие в законе нормы, прямо предусматривающей рассмотрение спора хозяйственным судом; отсутствие в законе нормы, прямо предусматривающей рассмотрение такого спора судом иной юрисдикции.

Кроме того, указала, что критериями отграничения дел гражданской юрисдикции от других являются, во-первых, наличие спора относительно защиты нарушенных, непризнанных или оспариваемых личных прав, свобод или интересов в гражданских, земельных, трудовых, семейных, жилищных и иных правоотношениях, кроме дел, рассмотрение которых осуществляется в порядке иного судопроизводства, а во-вторых, субъектный состав этого спора, в котором одной из сторон является обычно физическое лицо (ст. 19 ГПК Украины).

Критериями принадлежности дела к хозяйственному судопроизводству по общему правилу являются одновременно субъектный состав участников спора и характер спорных правоотношений. Кроме того, таким критерием может быть прямое указание в законе на вид судопроизводства, в котором рассматривается определённая категория дел.

Признаками хозяйственного спора являются, в частности: участие в споре субъекта хозяйствования; наличие между сторонами хозяйственных отношений, урегулированных Гражданским кодексом Украины, Хозяйственным кодексом Украины, другими актами хозяйственного и гражданского законодательства, и спора о праве, возникающего из соответствующих отношений; наличие в законе нормы, прямо предусматривающей рассмотрение спора хозяйственным судом; отсутствие в законе нормы, прямо предусматривающей рассмотрение такого спора судом иной юрисдикции. Такая правовая позиция изложена в постановлениях Большой Палаты Верховного Суда от 25.02.2020 по делу № 916/385/19, от 13.02.2019 по делу № 910/8729/18.

Большая Палата Верховного Суда в постановлении от 03.07.2019 по делу № 916/1261/18 указала, что решение вопроса о юрисдикционности спора зависит от того, выступает ли физическое лицо — сторона в соответствующих правоотношениях — как субъект хозяйствования, и от определения этих правоотношений как хозяйственных.

Человек как участник гражданских отношений считается физическим лицом (ч. 1 ст. 24 ГК Украины).

Согласно требованиям ст. 25 ГК Украины способность иметь гражданские права и обязанности (гражданскую правоспособность) имеют все физические лица. Гражданская правоспособность физического лица возникает в момент его рождения и прекращается в момент его смерти (части вторая и четвёртая указанной статьи).

В соответствии со ст. 26 ГК Украины все физические лица равны в способности иметь гражданские права и обязанности. Физическое лицо способно иметь все имущественные права, установленные этим Кодексом, другим законом. Физическое лицо способно иметь другие гражданские права, которые не установлены Конституцией Украины, этим Кодексом, другим законом, если они не противоречат закону и моральным устоям общества. Физическое лицо способно иметь обязанности как участник гражданских отношений.

Согласно абз. 2 ст. 30 ГК Украины гражданская дееспособность физического лица определяется как способность своими действиями приобретать для себя гражданские права и самостоятельно их осуществлять, а также способность своими действиями создавать для себя гражданские обязанности, самостоятельно их выполнять и нести ответственность в случае их невыполнения.

Согласно ч. 1 ст. 42 Конституции Украины каждый имеет право на предпринимательскую деятельность, которая не запрещена законом.

В частях 1, 2 ст. 50 ГК Украины предусмотрено право физического лица на осуществление предпринимательской деятельности, которая не запрещена законом. Физическое лицо осуществляет своё право на предпринимательскую деятельность при условии его государственной регистрации в порядке, установленном законом. Информация о государственной регистрации физических лиц – предпринимателей является открытой.

В соответствии со ст. 42 ХК Украины предпринимательство — это самостоятельная, инициативная, систематическая, на собственный риск хозяйственная деятельность, осуществляемая субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли.

Согласно ч. 1 ст. 128 ХК Украины гражданин признаётся субъектом хозяйствования в случае осуществления им предпринимательской деятельности при условии государственной регистрации его как предпринимателя без статуса юридического лица в соответствии со ст. 58 этого Кодекса.

В соответствии с ч. 3 ст. 128 ХК Украины гражданин может осуществлять предпринимательскую деятельность непосредственно как предприниматель либо через частное предприятие, созданное им.

Физическое лицо, которое в установленном законом порядке приобрело статус предпринимателя, не утрачивает своего статуса физического лица. Вместе с тем согласно ч. 9 ст. 4 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований» физическое лицо – предприниматель лишается статуса предпринимателя с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований записи о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности этим физическим лицом.

То есть физическое лицо, желающее реализовать своё конституционное право на предпринимательскую деятельность, после прохождения соответствующих регистрационных и иных предусмотренных законодательством процедур ни при каких условиях не утрачивает и не меняет своего статуса физического лица, приобретённого с момента рождения, а только приобретает к нему новую характеристику — предпринимателя. При этом правовой статус физического лица – предпринимателя сам по себе не влияет на какие-либо правомочия физического лица, обусловленные его гражданской право- и дееспособностью, и не ограничивает их.

Такой подход Большой Палаты Верховного Суда относительно соотношения понятий физического лица и физического лица-предпринимателя и их правового статуса является устоявшимся, что подтверждается, в частности, постановлениями от 20.09.2018 по делу № 751/3840/15-ц; от 24.04.2018 по делу № 303/5186/15-ц; от 15.05.2019 по делу № 904/10132/17; от 21.09.2019 по делу № 922/4239/16; от 03.07.2019 по делу № 916/1261/18; от 09.10.2019 по делу № 209/1721/14-ц и др.

Следовательно, с момента государственной регистрации ФЛП физическое лицо фактически находится в двух правовых статусах — как физическое лицо и как ФЛП.

Таким образом, предприниматель — это юридический статус физического лица, который удостоверяет право этого лица на занятие самостоятельной, инициативной, систематической, на собственный риск хозяйственной деятельностью с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли.

Такой вывод Большая Палата Верховного Суда сделала в постановлениях от 13.03.2018 по делу № 306/2004/15-ц, от 15.05.2019 по делу № 904/10132/17, от 02.10.2019 по делу № 263/2359/19, от 25.02.2020 по делу № 916/385/19 и других.

В соответствии с ч. 1 ст. 320 ГК Украины собственник имеет право использовать своё имущество для осуществления предпринимательской деятельности.

То есть физическое лицо, которое является собственником, в частности, недвижимого имущества, имеет право использовать его для осуществления предпринимательской деятельности.

При этом наличие статуса предпринимателя не свидетельствует о том, что такое лицо выступает как предприниматель во всех правоотношениях или что все последующие правоотношения с участием этого лица имеют признаки хозяйственных, ведь физическое лицо продолжает действовать как участник гражданских отношений, в частности, заключая сделки для обеспечения собственных потребностей, приобретая недвижимое и движимое имущество и т. д. (выводы Большой Палаты Верховного Суда, сформулированные, в частности, в постановлениях от 14.03.2018 по делу № 2-7615/10, от 05.06.2018 по делу № 522/7909/16-ц, 04.09.2019 по делу № 761/5115/17).

Из предоставленных истцом доказательств установлено, что ФЛП зарегистрирована в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований с 20.05.1999, номер записи 20170170000000925, и прекратила предпринимательскую деятельность 30.01.2017.

11.02.2016 между ПАО «Черкассыоблэнерго», от имени которого действует Черкасский район электрических сетей, в лице директора, и ФЛП заключён договор о поставке электрической энергии №268, которым согласовали условия и правила, поставили личную подпись, а также подписали акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон.

Любого другого договора, заключённого позже между ПАО «Черкассыоблэнерго» и ФЛП, суду предоставлено не было.

С 01.01.2019 АО «Черкассыоблэнерго» осуществляет распределение электрической энергии в пределах закреплённой территории Черкасской области, выполняет функции, имеет права и обязанности Оператора системы распределения в соответствии с постановлением НКРЭКП от 16.11.2018 № 1447.

Следует отметить, что в акте № 268105.05.22 о пломбировании вещественного (изъятого) доказательства от 05.05.2022, в протоколе № 397 заседания комиссии по рассмотрению актов о нарушении Обособленного структурного подразделения «Черкасские районные энергетические сети» ПАО «Черкассыоблэнерго» от 23.06.2022, где указан договор (лицевой счёт) №268, в Акте о нарушении №001102 от 05.05.2022, в расчёте по Акту №001102 от 05.05.2022 и в претензии об уплате долга за безучётное пользование электрической энергией на сумму 2 094 587,23 грн Обособленного структурного подразделения «Черкасские районные энергетические сети» ПАО «Черкассыоблэнерго» от 15.05.2025 указан потребитель как физическое лицо – предприниматель.

Кроме того, в претензии об уплате долга за безучётное пользование электрической энергией на сумму 2 094 587,23 грн Обособленного структурного подразделения «Черкасские районные энергетические сети» ПАО «Черкассыоблэнерго» от 15.05.2025 указано, что правоотношения с потребителем сложились на основании договора о пользовании электрической энергией, заключённого ОСП «Черкасские энергетические сети» ПАО «Черкассыоблэнерго» с ФЛП №268 от 11.02.2016.

Из изложенного видно, что, обращаясь в суд с иском, АО «Черкассыоблэнерго» не предоставило ни одного доказательства того, что спорные правоотношения возникли с ФЛП как с публичного договора потребителя розничного рынка электрической энергии.

Апелляционный суд согласился с выводом суда первой инстанции, что прекращение предпринимательской деятельности ответчика до обращения истца с иском в суд не является препятствием для рассмотрения дела в порядке хозяйственного судопроизводства, поскольку спорные правоотношения в данном деле возникли именно относительно исполнения договора о поставке электрической энергии, заключённого между субъектами хозяйственной деятельности.

То есть стороной сделки выступало физическое лицо – предприниматель, и прекращение дальнейшей предпринимательской деятельности не изменяет правовой статус лица в обязательстве.

Постановлением Черкасского апелляционного суда определение Черкасского районного суда оставлено без изменений.

