Верховный Суд отказал банку в досрочном взыскании потребительского кредита из-за отсутствия уведомления должника

Верховный Суд рассмотрел дело по взысканию задолженности по потребительскому кредиту.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Херсонский апелляционный суд, рассмотрев апелляционную жалобу ПАО АБ «Укргазбанк», оставил без изменений решение суда первой инстанции по делу о взыскании задолженности по кредитному договору и договору поручительства.

Впоследствии Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел кассационную жалобу банка на указанные судебные решения и пришёл к выводу об отсутствии оснований для их отмены. Об этом сообщает Херсонский апелляционный суд.

Обстоятельства дела

В августе 2023 года ПАО АБ «Укргазбанк» обратился в суд с иском к двум гражданам о взыскании задолженности.

Иск обоснован тем, что 14.06.2021 между ним и гражданином был заключен кредитный договор, по которому заёмщику предоставлен кредит в сумме 1 480 260,00 грн сроком до 13 июня 2028 года с уплатой процентов в размере 6,49 % годовых на приобретение автомобиля марки VOLVO модели XC 90, 2021 года выпуска, для использования в личных и семейных целях.

Также был заключён договор поручительства №1, согласно которому поручитель несёт солидарную ответственность с заёмщиком перед кредитором за нарушение исполнения обязательств по кредитному договору. Поскольку заёмщик ненадлежащим образом исполнял свои обязательства по договору, после февраля 2022 года прекратил погашение части основного долга и процентов за пользование кредитными средствами. По состоянию на июль 2023 года общая задолженность ответчиков составила 1 448 577,07 грн, из которых: текущая задолженность – 1 193 657,75 грн; просроченная задолженность – 140 984,00 грн; текущая задолженность по процентам – 6 170,07 грн; просроченная задолженность по процентам – 107 765,25 грн.

Решением суда первой инстанции иск удовлетворён частично. Взыскано солидарно с ответчиков в пользу банка задолженность по кредитному договору и договору поручительства в размере 248 749,25 грн, которая состоит из просроченной задолженности по кредиту – 140 984,00 грн и просроченной задолженности по процентам – 107 765,25 грн. Взысканы с ответчиков в пользу банка понесённые расходы по судебному сбору. В остальной части в иске отказано.

Решение апелляционного суда

Постановлением Херсонского апелляционного суда от 11 февраля 2025 года апелляционная жалоба ПАО АБ «Укргазбанк» оставлена без удовлетворения, решение суда первой инстанции – без изменений.

Частично удовлетворяя иск, суд первой инстанции, с выводами которого согласился Херсонский апелляционный суд, учёл положения статьи 16 Закона Украины «О потребительском кредитовании» и то, что истец не предоставил доказательств направления и вручения требований ответчикам, вследствие чего у заёмщика не возникла обязанность досрочного возврата всей суммы денежных средств по кредитному договору, следовательно, взысканию подлежит только просроченная задолженность по кредиту и процентам, которая ответчиком не оспаривается.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда пришёл к выводу о оставлении кассационной жалобы без удовлетворения, а решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции – без изменений.

В заключении коллегия судей Кассационного гражданского суда указала, что у заёмщика не возникла обязанность досрочного возврата всей суммы денежных средств по кредитному договору, поскольку материалы дела не содержат доказательств того, что банк заблаговременно направил письмо-требование о досрочном возврате кредита, и что заёмщик получил такое требование. Аналогичные выводы изложены в постановлении Верховного Суда от 2 февраля 2022 года по делу № 755/11307/17 (производство № 61-14700св21) относительно применения статьи 16 Закона Украины «О потребительском кредитовании».

При этом, учитывая правоотношения, возникшие между сторонами, коллегия судей считала, что суды предыдущих инстанций в соответствии с положениями части четвёртой статьи 263 ГПК Украины, применяя нормы права, правильно учли правовые выводы Большой Палаты Верховного Суда, изложенные в постановлении от 26 мая 2020 года по делу № 638/13683/15-ц (производство № 14-680цс19), поскольку выводы Большой Палаты Верховного Суда касаются исполнения банком обязательного досудебного порядка урегулирования вопроса досрочного возврата средств по договору о предоставлении потребительского кредита, а учитывая то, что кредитный договор, заключённый между ответчиком и банком, является потребительским, указанный вывод подлежит применению при рассмотрении заявленных исковых требований по данному делу.

Кроме того, коллегия судей отметила, что условиями кредитного договора (пункт 4.2.3) и частью четвёртой статьи 16 Закона Украины «О потребительском кредитовании» определено право кредитора требовать досрочного полного исполнения заёмщиком своих обязательств, включая возврат всей суммы кредита, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий в случаях, которые стороны признают существенными.

При этом указанными условиями договора и нормами права предусмотрена обязанность кредитора в письменной форме уведомить потребителя о такой задержке в оплате с указанием действий, необходимых для устранения нарушения потребителем в течение 30 календарных дней со дня получения такого уведомления.

Учитывая императивную норму закона, которую стороны закрепили также и в кредитном договоре, не заслуживают внимания доводы кассационной жалобы о недобросовестном поведении ответчиков и злоупотреблении правом, вследствие чего затрудняется реализация кредитором своего права на досрочное взыскание кредитной задолженности из-за неполучения писем-уведомлений ответчиками.

Оставляя без изменений решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции указал, что возвращение конвертов с письмами-требованиями с отметкой АО «Укрпочта» «по истечении срока хранения» свидетельствует о неполучении такого уведомления заёмщиком и поручителем от банка. Коллегия судей Херсонского апелляционного суда сочла, что истец не предоставил доказательств уведомления ответчиков (о задержке уплаты части потребительского кредита и/или процентов с указанием срока и действий, необходимых для устранения нарушения) любым из возможных способов, в частности, электронной почтой или по известному месту их проживания, учитывая обстоятельства дела, полномасштабное вторжение войск Российской Федерации в Украину, введение военного положения в Украине, которое продолжается до настоящего времени.

Учитывая изложенное, коллегия судей Верховного Суда сочла, что обжалуемые судебные решения судов первой и апелляционной инстанций приняты с соблюдением норм материального и процессуального права, а доводы кассационной жалобы этих выводов не опровергают.

Постановление Верховного Суда в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда от 22 октября 2025 года по делу № 766/2926/23.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.