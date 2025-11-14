  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Верховный Суд отказал банку в досрочном взыскании потребительского кредита из-за отсутствия уведомления должника

16:17, 14 ноября 2025
Верховный Суд рассмотрел дело по взысканию задолженности по потребительскому кредиту.
Верховный Суд отказал банку в досрочном взыскании потребительского кредита из-за отсутствия уведомления должника
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Херсонский апелляционный суд, рассмотрев апелляционную жалобу ПАО АБ «Укргазбанк», оставил без изменений решение суда первой инстанции по делу о взыскании задолженности по кредитному договору и договору поручительства.

Впоследствии Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел кассационную жалобу банка на указанные судебные решения и пришёл к выводу об отсутствии оснований для их отмены. Об этом сообщает Херсонский апелляционный суд.

Обстоятельства дела

В августе 2023 года ПАО АБ «Укргазбанк» обратился в суд с иском к двум гражданам о взыскании задолженности.

Иск обоснован тем, что 14.06.2021 между ним и гражданином был заключен кредитный договор, по которому заёмщику предоставлен кредит в сумме 1 480 260,00 грн сроком до 13 июня 2028 года с уплатой процентов в размере 6,49 % годовых на приобретение автомобиля марки VOLVO модели XC 90, 2021 года выпуска, для использования в личных и семейных целях.

Также был заключён договор поручительства №1, согласно которому поручитель несёт солидарную ответственность с заёмщиком перед кредитором за нарушение исполнения обязательств по кредитному договору. Поскольку заёмщик ненадлежащим образом исполнял свои обязательства по договору, после февраля 2022 года прекратил погашение части основного долга и процентов за пользование кредитными средствами. По состоянию на июль 2023 года общая задолженность ответчиков составила 1 448 577,07 грн, из которых: текущая задолженность – 1 193 657,75 грн; просроченная задолженность – 140 984,00 грн; текущая задолженность по процентам – 6 170,07 грн; просроченная задолженность по процентам – 107 765,25 грн.

Решением суда первой инстанции иск удовлетворён частично. Взыскано солидарно с ответчиков в пользу банка задолженность по кредитному договору и договору поручительства в размере 248 749,25 грн, которая состоит из просроченной задолженности по кредиту – 140 984,00 грн и просроченной задолженности по процентам – 107 765,25 грн. Взысканы с ответчиков в пользу банка понесённые расходы по судебному сбору. В остальной части в иске отказано.

Решение апелляционного суда

Постановлением Херсонского апелляционного суда от 11 февраля 2025 года апелляционная жалоба ПАО АБ «Укргазбанк» оставлена без удовлетворения, решение суда первой инстанции – без изменений.

Частично удовлетворяя иск, суд первой инстанции, с выводами которого согласился Херсонский апелляционный суд, учёл положения статьи 16 Закона Украины «О потребительском кредитовании» и то, что истец не предоставил доказательств направления и вручения требований ответчикам, вследствие чего у заёмщика не возникла обязанность досрочного возврата всей суммы денежных средств по кредитному договору, следовательно, взысканию подлежит только просроченная задолженность по кредиту и процентам, которая ответчиком не оспаривается.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда пришёл к выводу о оставлении кассационной жалобы без удовлетворения, а решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции – без изменений.

В заключении коллегия судей Кассационного гражданского суда указала, что у заёмщика не возникла обязанность досрочного возврата всей суммы денежных средств по кредитному договору, поскольку материалы дела не содержат доказательств того, что банк заблаговременно направил письмо-требование о досрочном возврате кредита, и что заёмщик получил такое требование. Аналогичные выводы изложены в постановлении Верховного Суда от 2 февраля 2022 года по делу № 755/11307/17 (производство № 61-14700св21) относительно применения статьи 16 Закона Украины «О потребительском кредитовании».

При этом, учитывая правоотношения, возникшие между сторонами, коллегия судей считала, что суды предыдущих инстанций в соответствии с положениями части четвёртой статьи 263 ГПК Украины, применяя нормы права, правильно учли правовые выводы Большой Палаты Верховного Суда, изложенные в постановлении от 26 мая 2020 года по делу № 638/13683/15-ц (производство № 14-680цс19), поскольку выводы Большой Палаты Верховного Суда касаются исполнения банком обязательного досудебного порядка урегулирования вопроса досрочного возврата средств по договору о предоставлении потребительского кредита, а учитывая то, что кредитный договор, заключённый между ответчиком и банком, является потребительским, указанный вывод подлежит применению при рассмотрении заявленных исковых требований по данному делу.

Кроме того, коллегия судей отметила, что условиями кредитного договора (пункт 4.2.3) и частью четвёртой статьи 16 Закона Украины «О потребительском кредитовании» определено право кредитора требовать досрочного полного исполнения заёмщиком своих обязательств, включая возврат всей суммы кредита, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий в случаях, которые стороны признают существенными.

При этом указанными условиями договора и нормами права предусмотрена обязанность кредитора в письменной форме уведомить потребителя о такой задержке в оплате с указанием действий, необходимых для устранения нарушения потребителем в течение 30 календарных дней со дня получения такого уведомления.

Учитывая императивную норму закона, которую стороны закрепили также и в кредитном договоре, не заслуживают внимания доводы кассационной жалобы о недобросовестном поведении ответчиков и злоупотреблении правом, вследствие чего затрудняется реализация кредитором своего права на досрочное взыскание кредитной задолженности из-за неполучения писем-уведомлений ответчиками.

Оставляя без изменений решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции указал, что возвращение конвертов с письмами-требованиями с отметкой АО «Укрпочта» «по истечении срока хранения» свидетельствует о неполучении такого уведомления заёмщиком и поручителем от банка. Коллегия судей Херсонского апелляционного суда сочла, что истец не предоставил доказательств уведомления ответчиков (о задержке уплаты части потребительского кредита и/или процентов с указанием срока и действий, необходимых для устранения нарушения) любым из возможных способов, в частности, электронной почтой или по известному месту их проживания, учитывая обстоятельства дела, полномасштабное вторжение войск Российской Федерации в Украину, введение военного положения в Украине, которое продолжается до настоящего времени.

Учитывая изложенное, коллегия судей Верховного Суда сочла, что обжалуемые судебные решения судов первой и апелляционной инстанций приняты с соблюдением норм материального и процессуального права, а доводы кассационной жалобы этих выводов не опровергают.

Постановление Верховного Суда в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда от 22 октября 2025 года по делу № 766/2926/23.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Верховный Суд кредит судебная практика банк

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
От изменения подписей до конфликта интересов: РСУ утвердила комплекс решений для реформирования судов

РСУ утвердила пакет решений для упорядочения работы судов, защиты персональных данных и обеспечения непрерывности правосудия.

Верховная Рада создаст временную следственную комиссию по расследованию преступлений РФ против журналистов

Верховная Рада планирует создать временную следственную комиссию для контроля за расследованием преступлений, совершенных вооруженными формированиями РФ против журналистов и других работников СМИ: политическая необходимость, правовые последствия и потенциальные риски.

Интернет в темноте: юридические аспекты и практические советы во время отключений электроэнергии

Регулярные блэкауты в Украине обострили вопрос доступа к интернету: закон обязывает операторов поддерживать устойчивость сетей.

Большая Палата Верховного Суда уточнила порядок рассмотрения судебных дел с участием военнослужащих

Большая Палата отступила от предыдущей судебной практики Верховного Суда.

«Броня» на продажу: в Кропивницком вынесли приговор псевдоволонтерам, зарабатывавшим на страхе мобилизации

В начале войны в городе появилась организация, которая существовала лишь на бумаге. Её члены продавали фальшивые удостоверения, якобы защищавшие от повесток.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]