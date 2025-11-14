Верховний Суд відмовив банку в достроковому стягненні споживчого кредиту через відсутність повідомлення боржника

Верховний Суд розглянув справу щодо стягнення заборгованості за споживчим кредитом.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Херсонський апеляційний суд, розглянувши апеляційну скаргу ПАТ АБ «Укргазбанк», залишив без змін рішення суду першої інстанції у справі про стягнення заборгованості за кредитним договором та договором поруки.

Надалі Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув касаційну скаргу банку на ці судові рішення та дійшов висновку про відсутність підстав для їх скасування. Про це повідомляє Херсонський апеляційний суд.

Обставини справи

У серпні 2023 року ПАТ АБ «Укргазбанк» звернувся до суду з позовом до двох громадян про стягнення заборгованості.

Позов мотивовано тим, що 14.06.2021 року між ним та громадянином укладений кредитний договір, за яким позичальнику надано кредит у сумі 1 480 260,00 грн строком до 13 червня 2028 року зі сплатою процентів у розмірі 6,49 % річних на придбання автомобіля марки VOLVO моделі ХС 90, 2021 року випуску, для використання в особистих та сімейних цілях.

Також був укладений договір поруки № 1, яким передбачено, що поручитель несе солідарну відповідальність з позичальником перед кредитором за порушення виконання зобов’язань за кредитним договором. Оскільки позичальник не виконував свої зобов’язання за договором належним чином, після лютого 2022 року припинив погашення частини тіла кредиту та процентів за користування кредитними коштами. Станом на липень 2023 року загальна заборгованість відповідачів склала 1 448 577,07 грн, із яких: заборгованість поточна - 1 193 657,75 грн; заборгованість прострочена - 140 984,00 грн; заборгованість за процентами поточна - 6 170,07 грн; заборгованість за процентами прострочена - 107 765,25 грн.

Рішенням суду першої інстанції позов задоволено частково. Стягнуто солідарно з відповідачів на користь банку заборгованість за кредитним договором та договором поруки у розмірі 248 749,25 грн, яка складається із заборгованості за кредитом простроченої - 140 984,00 грн, заборгованості за процентами простроченої - 107 765,25 грн. Стягнуто з відповідачів на користь банку понесені витрати судового збору. У решті позовних вимог відмовлено.

Рішення апеляційного суду

Постановою Херсонського апеляційного суду від 11 лютого 2025 року апеляційну скаргу ПАТ АБ «Укргазбанк» залишено без задоволення, рішення суду першої інстанції - без змін.

Частково задовольняючи позов, суд першої інстанції, з висновками якого погодився Херсонський апеляційної суд, врахував положення статті 16 Закону України «Про споживче кредитування» та те, що позивач не надав доказів направлення та вручення вимог відповідачам, внаслідок чого у позичальника не виник обов’язок дострокового повернення всієї суми грошових коштів за кредитним договором, отже, стягненню підлягає прострочена заборгованість за кредитом та процентами, яка відповідачем не оспорюється.

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду дійшов висновку про залишення касаційної скарги без задоволення, а рішення суду першої інстанції та постанову суду апеляційної інстанції - без змін.

У висновку колегія суддів Касаційного цивільного суду зазначила, що у позичальника не виник обов’язок дострокового повернення всієї суми грошових коштів за кредитним договором, оскільки матеріали справи не містять доказів того, що банк завчасно направив лист-вимогу про дострокове повернення кредиту, а позичальник таку вимогу одержав. Аналогічні висновки викладено у постанові Верховного Суду від 2 лютого 2022 року у справі № 755/11307/17 (провадження № 61-14700св21) щодо застосування статті 16 Закону України «Про споживче кредитування».

При цьому, враховуючи правовідносини, які виникли між сторонами, колегія суддів вважала, що суди попередніх інстанцій відповідно до положень частини четвертої статті 263 ЦПК України, застосовуючи норми права, правильно врахували правові висновки Великої Палати Верховного Суду, викладені у постанові від 26 травня 2020 року у справі №638/13683/15-ц (провадження № 14-680цс19), оскільки висновки Великої Палати Верховного Суду стосуються виконання банком обов’язкового досудового порядку врегулювання питання дострокового повернення коштів за договором про надання споживчого кредиту, а враховуючи те, що кредитний договір, укладений між відповідачем та банком, є споживчим, вказаний висновок підлягає застосуванню під час вирішення заявлених позовних вимог у цій справі.

Окрім цього, колегія суддів зазначила, що умовами кредитного договору (пункт 4.2.3) та частиною четвертою статті 16 Закону України «Про споживче кредитування» визначено право кредитора вимагати дострокового повного виконання позичальником своїх зобов’язань, включаючи повернення всієї суми кредиту, сплати процентів за користування кредитом, комісій у випадках, які сторони визначають істотними.

При цьому вказаними умовами договору та нормами права передбачено обов’язок кредитора у письмовій формі повідомити споживача про таку затримку в оплаті із зазначенням дій, необхідних для усунення порушення споживачем протягом 30 календарних днів з дня одержання такого повідомлення.

Ураховуючи імперативну норму закону, яку сторони закріпили також і в кредитному договорі, не заслуговують на увагу доводи касаційної скарги про недобросовісну поведінку відповідачів та зловживання правом, внаслідок якого ускладняється реалізація кредитором його права на дострокове стягнення кредитної заборгованості внаслідок неотримання листів-повідомлень відповідачами.

Залишаючи без змін рішення суду першої інстанції, суд апеляційної інстанції вказав, що повернення конвертів із листами-вимогами із відміткою АТ «Укрпошта» «за закінченням терміну зберігання» свідчить про неодержання такого повідомлення позичальником та поручителем від банку. Колегія суддів Херсонського апеляційного суду вважала, що позивач не надав доказів повідомлення відповідачів (про затримку сплати частини споживчого кредиту та/або процентів із зазначенням строку та дій, необхідних для усунення порушення) у будь-який із можливих способів, зокрема електронною поштою або за відомим їх місцем проживання, зважаючи на обставини справи, повномасштабне вторгнення військ російської федерації в Україну, оголошення воєнного стану в Україні, який триває до цього часу.

З урахуванням викладеного, колегія суддів Верховного суду уважала, що оскаржувані судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій ухвалено з дотриманням норм матеріального та процесуального права, а доводи касаційної скарги цих висновків не спростовують.

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 22 жовтня 2025 року у справі №766/2926/23.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.