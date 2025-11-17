БП ВС уточнила, какой способ является наиболее эффективным для защиты прав собственника при объединении земельных участков

Большая Палата Верховного Суда рассмотрела спор по поводу защиты прав собственника земельных участков, объединенных с другими землями ответчика, в результате чего был сформирован новый земельный участок с другим кадастровым номером.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Эффективным способом защиты прав владельца земельного участка, который был объединён с другими земельными участками, в результате чего сформирован новый земельный участок, включающий как земельные участки, принадлежащие истцу, так и земельные участки, принадлежащие ответчику, являются исковые требования о прекращении вещных прав на вновь созданный (объединённый) земельный участок, отмене его государственной регистрации и истребовании спорных земельных участков в координатах, границах и конфигурации, которые были переданы предыдущим владельцам.

Такого вывода пришла Большая Палата Верховного Суда.

Суть дела

По обстоятельствам дела Госгеокадастр предоставил земельные участки для ведения личного крестьянского хозяйства двум гражданам, которые почти сразу отчуждили их в пользу общества.

В дальнейшем суд истребовал спорные земельные участки из незаконного владения общества в пользу государства в лице Госгеокадастра. Однако, как выяснилось позже, на момент вынесения судебных решений спорные земельные участки по заявлению общества уже были объединены с принадлежащими ему другими земельными участками, в результате чего был сформирован новый земельный участок с новым кадастровым номером.

Прокурор, утверждая, что вынесенные решения не могут быть исполнены, поскольку истребованные земельные участки формально прекратили своё существование как объекты гражданских прав, обратился в суд в интересах государства в лице городского совета с иском о прекращении права собственности ООО на вновь созданный земельный участок, обязании отменить его государственную регистрацию и истребовании земельных участков.

Суды первой и апелляционной инстанций иск удовлетворили.

Решение БП ВС

Перед Большой Палатой ВС возник вопрос относительно определения эффективного способа защиты прав владельца земельного участка, который был объединён с другими земельными участками, в результате чего сформирован новый земельный участок, включающий как земельные участки, принадлежащие истцу, так и земельные участки, принадлежащие ответчику.

По результатам пересмотра судебных решений по делу Большая Палата ВС указала, что земельный участок, который был объединён с другим участком, однако границы, координаты и конфигурация которого известны, может быть истребован в порядке статей 387, 388 ГК Украины. Однако лишь само по себе судебное решение об истребовании такого земельного участка, который утратил статус объекта гражданских прав вследствие объединения с другими земельными участками, правомерность приобретения которых не оспаривается, не может быть основанием для проведения государственной регистрации права собственности истца на этот участок, поскольку его кадастровый номер отменён, а соответствующий раздел в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество — закрыт.

Реализация искового требования об истребовании спорных земельных участков возможна исключительно при условии одновременного применения такого способа защиты, как прекращение права собственности ответчика на вновь созданный земельный участок, который приобретён им с существенными пороками (дефектами), поскольку состоит как из участков, на которые ответчик имеет право, так и из участков, на которые он законного права не имеет, что исключает возможность сохранения за ответчиком права собственности на этот (вновь созданный) участок в целом. Та обстоятельство, что вновь созданный земельный участок как отдельный объект гражданских прав не может правомерно принадлежать ответчику, имеет следствием также отмену его государственной регистрации.

Поэтому избранные прокурором способы защиты прав территориальной громады при таких обстоятельствах являются абсолютно оправданными.

Истребование спорных участков и их исключение из состава новообразованного земельного участка не должно влиять на права ответчика на те участки, которые правомерно принадлежали ему до такого противоправного объединения. Прекращение права собственности ответчика на новообразованный (объединённый) земельный участок, отмена его государственной регистрации и прав на него не лишает ответчика возможности зарегистрировать новый земельный участок, в отношении которого нет спора, то есть участок за исключением спорных участков.

Ознакомиться с постановлением БП ВС от 3 сентября 2025 года по делу № 911/906/23 можно в ЕГРСР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.