Женщина пыталась лишить бывшего мужа одноразовой помощи после гибели их сына на войне — что решил суд

Ровенский апелляционный суд рассмотрел дело по иску женщины к бывшему мужу об отстранении его от права на получение единовременного пособия, назначенного в связи с гибелью их сына-военнослужащего.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ровенский апелляционный суд оставил без изменений оспариваемое истицей решение суда первой инстанции, поскольку тот правильно, всесторонне и полно установил обстоятельства дела, характер правоотношений, возникших между сторонами, и применил правовые нормы, подлежащие применению при разрешении спора. Об этом сообщили в суде.

Обстоятельства дела

Суду известно, что стороны состояли в браке, в котором родились двое детей. Один из сыновей во время вторжения России в Украину был призван в ряды ВСУ. Во время выполнения боевого задания военнослужащий погиб.

Мать погибшего обратилась в местный суд с иском к бывшему мужу об устранении его от права на получение единовременной денежной помощи и запрете её выплаты или каких-либо денежных выплат в связи с гибелью их сына.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, местный суд мотивировал своё решение тем, с чем согласился и суд апелляционной инстанции, что право на получение единовременной денежной помощи в случае гибели военнослужащего принадлежит не погибшему, и указанное имущественное право не входит в состав наследства после его смерти, а возникает в связи с фактом гибели. Поэтому положения Гражданского кодекса Украины о наследовании неприменимы к регулированию спорных правоотношений между матерью и отцом погибшего, а избранный истицей способ защиты является ненадлежащим.

Решение апелляционного суда

Оставляя апелляционную жалобу без удовлетворения, Ровенский апелляционный суд в составе судебной палаты по рассмотрению гражданских дел учёл законодательство, действующее на момент возникновения спорных правоотношений между сторонами.

Согласно Закону Украины № 2011-XII «О социальном и правовом статусе военнослужащих и членов их семей» (далее — Закон), у родителей погибшего возникло право на получение денежной помощи.

В соответствии с пунктом первым статьи 16 этого Закона (в редакции, действующей на момент возникновения спорных правоотношений), единовременная денежная помощь в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, военнообязанных и резервистов, призванных на учебные (или проверочные) и специальные сборы либо для прохождения службы в военном резерве, является гарантированной государством выплатой, которая осуществляется лицам, имеющим право на её получение по этому Закону.

Согласно пункту второму этой статьи, единовременная денежная помощь назначается и выплачивается, в частности, в случае гибели (смерти) военнослужащего при выполнении им обязанностей военной службы или вследствие заболевания, связанного с выполнением им этих обязанностей.

Согласно статье 16-1 Закона, в случаях, указанных в подпунктах 1–3 пункта 2 статьи 16, право на назначение и получение единовременной денежной помощи, в числе прочих, имеют родители (усыновители) погибшего (умершего), если они не были лишены родительских прав в отношении него или их родительские права были восстановлены на момент его гибели (смерти).

Статья 16-4 Закона устанавливает основания, при которых назначение и выплата единовременной денежной помощи не осуществляется.

В назначении и выплате помощи может быть отказано либо её выплата прекращена или приостановлена лицу, в отношении которого вступившим в законную силу судебным решением установлен факт уклонения от выполнения обязанности по содержанию погибшего (умершего) при жизни.

Следовательно, в спорных правоотношениях для устранения ответчика от права на получение помощи необходимо установить факт его уклонения от обязанности по содержанию погибшего при жизни.

Истицa не доказала с помощью надлежащих и допустимых доказательств наличие задолженности по алиментам на содержание сына либо привлечение бывшего мужа к юридической ответственности за их неуплату.

В материалах дела имеется выписка из исполнительного производства, из которой видно, что производство по исполнению решения о взыскании алиментов с ответчика завершено в связи с возвращением исполнительного документа истице по её письменному заявлению.

Кроме того, согласно ч. 4 ст. 16 Закона, военнослужащий, военнообязанный или резервист имеет право составить в письменной произвольной форме личное распоряжение на случай своей гибели (смерти) о выплате единовременной денежной помощи лицу (лицам) по своему выбору, указав доли таких лиц в процентах.

Сын сторон по делу не воспользовался правом на лишение отца соответствующей денежной помощи и не сделал соответствующее личное распоряжение.

Поскольку ответчик не лишён родительских прав в отношении сына и на момент его смерти имел правовой статус отца со всеми правами, основанными на родстве с ребёнком, он не может быть лишён права на получение денежных выплат в связи с его гибелью.

Постановление Ровенского апелляционного суда от 6 ноября 2025 года по делу № 557/314/25.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.