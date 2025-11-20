Домены, аренда, трудовые споры, наследство и ОСМД – октябрьский обзор КСС ВС

Верховный Суд обнародовал обзор практики за октябрь по спорам о имуществе, работе, наследстве и доменах.

Верховный Суд опубликовал очередной ежемесячный обзор актуальной судебной практики Кассационного гражданского суда за октябрь 2025 года. В обзоре отражены важнейшие правовые выводы, которые будут иметь значение для формирования единства судебной практики. Среди этих выводов, сгруппированных по различным категориям дел, содержатся, в частности, следующие:

– в спорах, возникающих по вопросам защиты права собственности, обращено внимание на то, что регистратор доменных имен правомерно отказывает в переделегировании доменного имени и смене его владельца в случае наличия решения Центра арбитража и посредничества ВОИС, принятого в рамках процедуры UDRP, которым решен вопрос о передаче спорного доменного имени другому лицу. Такой отказ соответствует условиям сервисного соглашения между регистратором и владельцем доменного имени, а также правилам ICANN;

– в спорах, возникающих из сделок, в частности договоров, констатировано, что:

наличие договора аренды недвижимого имущества не предоставляет арендатору преимущественного права перед ипотекодержателем на удовлетворение требований за счет предмета ипотеки. Для признания недействительными договоров об уступке права требования по кредитным и ипотечным договорам истец должен доказать несоответствие сделок требованиям закона и нарушение его прав в результате их заключения. В случае нарушения прав арендатора собственником имущества арендатор имеет право на защиту своих прав путем устранения препятствий в пользовании имуществом, расторжения договора или возмещения убытков;

пропуск годичного срока обращения с заявлением к страховщику о выплате страхового возмещения не является основанием для прекращения материального права на возмещение ущерба. Если потерпевшее лицо докажет, что приняло разумные меры для получения возмещения и срок пропущен по независящим от него причинам, оно сохраняет право на возмещение ущерба в пределах страховой суммы за счет страховщика в судебном порядке в течение срока исковой давности;

– в спорах, возникающих из трудовых правоотношений, указано, что увольнение работника на основании п. 11 ч. 1 ст. 40 КЗоТ Украины возможно в случае установления работодателем несоответствия работника занимаемой должности в течение испытательного срока. Работодатель самостоятельно определяет соответствие работника должности и наделен свободой усмотрения при оценке результатов испытания. Обязательными условиями законности такого увольнения являются: письменное предупреждение работника об увольнении за три дня и осуществление увольнения в пределах испытательного срока. Основанием для увольнения может быть только несоответствие работника должности, а не нарушение трудовой дисциплины;

– в спорах, возникающих из жилищных правоотношений, указано, что право совладельца на получение информации о деятельности ОСМД гарантировано законом и уставом объединения и непосредственно связано с правом на участие в управлении ОСМД. Формальные недостатки адвокатского запроса, в частности отсутствие копии свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью, не могут быть основанием для отказа в предоставлении такой информации. ОСМД обязано предоставить совладельцу необходимые документы и сведения, за исключением персональных данных других лиц, составляющих конфиденциальную информацию;

– в спорах, возникающих из наследственных правоотношений, констатировано, что член жилищно-строительного кооператива, который полностью внес свой паевой взнос за квартиру до 2013 года, приобретает право собственности на это имущество независимо от государственной регистрации такого права. В случае отсутствия наследников по закону и завещанию такая квартира может быть признана отумершим наследством;

– относительно применения норм процессуального права отмечено, что:

предъявление иска к умершему лицу является основанием для прекращения производства по делу, поскольку гражданская правосубъектность физического лица прекращается в момент его смерти;

мировое соглашение, по условиям которого происходит передача земельного участка сельскохозяйственного назначения в счет погашения долга по договору займа, не может использоваться для обхода преимущественного права арендатора на покупку такого земельного участка. Если по своей сути мировое соглашение квалифицируется как нетипичная купля-продажа, на него распространяются императивные требования земельного законодательства относительно порядка отчуждения земельных участков сельскохозяйственного назначения, включая соблюдение преимущественного права арендатора;

отказ в открытии производства по апелляционной жалобе на основании ч. 5 ст. 370 ГПК Украины возможен только в случае, если доводы такой жалобы уже были предметом рассмотрения суда во время апелляционного рассмотрения дела по апелляционной жалобе другого лица. Если доводы апелляционных жалоб различаются и не являются тождественными, отказ в открытии апелляционного производства является неправомерным и нарушает право лица на апелляционное обжалование как составляющую права на справедливый суд;

– в спорах о рассмотрении жалоб на решения, действия или бездействие государственного исполнителя или другого должностного лица ГИС, обращено внимание на то, что:

при обжаловании действий государственного исполнителя в гражданском судопроизводстве применяется специальная норма ГПК Украины о десятидневном сроке в календарных днях, а не общая норма Закона Украины «Об исполнительном производстве» о сроке в рабочих днях. Пропуск такого срока без уважительных причин и без заявления о его восстановлении является основанием для оставления жалобы без рассмотрения;

уплата должником средств в пользу нового кредитора по договору факторинга, который не приобрел статус взыскателя в исполнительном производстве путем процессуального правопреемства, не является надлежащим исполнением судебного решения и основанием для исключения сведений о должнике из Единого реестра должников.

