Верховный Суд разъяснил, когда арендодатель имеет право требовать расторжения договора

ВС подчеркнул, что незначительные или спорные недоплаты не лишают сторону результата договора и не могут быть причиной для его прекращения.

Верховный Суд в составе судей Кассационного хозяйственного суда подчеркнул, что только существенное нарушение является основанием для расторжения договора.

Обстоятельства дела №902/416/23:

В марте 2023 года Тростянецкий поселковый совет обратился в Хозяйственный суд Винницкой области с иском к ФЛП о расторжении договора аренды целостного имущественного комплекса Коммунального предприятия «Тростянецкая коммунальная аптека», заключенного 1.04.2010 между Тростянецким районным советом и ФЛП, зарегистрированного в реестре за № 626, и взыскании с ФЛП 204 235,48 грн задолженности по арендной плате.

Выводы Верховного Суда:

Верховный Суд при кассационном рассмотрении подчеркнул, что нарушение договора на предмет существенности суд оценивает исключительно по обстоятельствам, которые сложились у стороны, требующей изменения или расторжения договора.

В каждом конкретном случае существенность нарушения договора нужно оценивать с учетом всех обстоятельств дела, имеющих значение. Понятие такой существенности закон определяет с помощью другой оценочной категории – «значительной степени лишения стороны того, на что она рассчитывала при заключении договора». То есть критерием существенного нарушения договора закон определил размер причиненных этим нарушением потерь, который не позволяет потерпевшей стороне получить то, на что она рассчитывала, заключая договор. Речь идет не только о денежном выражении указанных потерь, в частности убытков, но и о случаях, когда потерпевшая сторона не сможет использовать результаты договора. Соотношение причиненных нарушением договора потерь с тем, что могла ожидать от его исполнения эта сторона, имеет решающее значение для оценки существенности такого нарушения.

Главная идея, на которой основано правило части 2 статьи 651 ГК Украины, заключается в том, что не любое, а только существенное нарушение условий договора может быть основанием для требования о его расторжении или изменении.

Эта идея опирается на принцип, который называется принципом сохранения договора (preservation of contract). Договорные отношения должны поддерживаться, пока это возможно и экономически целесообразно для сторон. Расторжение договора должно быть крайней мерой для минимизации затрат, связанных с заключением и исполнением договора.

Учитывать существенность нарушения важно, поскольку противоположное толкование норм права может привести к тому, что управомоченная сторона договора, имеющая в соответствии с законом или договором право на отказ от него или расторжение, может им воспользоваться при малейшем отступлении от условий договора. Такое положение недопустимо, поскольку может нарушить стабильность гражданского оборота и является крайне несправедливым игнорированием правового принципа пропорциональности между тяжестью нарушения договорных условий и ответственностью, применяемой за такое нарушение. Неприменение критерия существенности нарушения лишает обязанную сторону договора возможности возражать против расторжения договора и провоцирует управомоченную сторону отказываться от договора (разрывать его) при малейшем нарушении.

Расторжение договора как санкция должно быть максимально сбалансированным и соответствовать тяжести допущенного нарушения. Решающее значение для применения указанного предписания закона имеет соотношение ущерба с тем, что могла ожидать от выполнения договора сторона. В каждом конкретном случае вопрос о существенности нарушения должен решаться с учетом всех обстоятельств дела, имеющих значение (постановление Верховного Суда от 9.12.2020 по делу № 199/3846/19).

Верховный Суд указывает на то, что законодательство в вопросе расторжения договора заботится не только об интересах управомоченной стороны, но и об интересах обязанной стороны, поскольку расторжение договора может причинить значительный ущерб стороне, допустившей незначительное нарушение, то есть законодатель стремится достичь справедливого баланса между интересами сторон договора.

Коллегия кассационного суда поддержала позицию суда апелляционной инстанции, который, оценив имеющиеся в материалах дела доказательства относительно неполной оплаты арендной платы в их совокупности, установил отсутствие обстоятельств систематической полной неуплаты арендной платы и наличие регулярной частичной оплаты арендной платы (недоплаты арендной платы), а также спора относительно ее размера и порядка осуществления платежей, учитывая обстоятельства смены арендодателя, пришел к обоснованному выводу об отсутствии существенных нарушений ответчицей условий договора аренды, что исключает возможность его расторжения на основании части 2 статьи 651 ГК Украины.

