Религиозные убеждения не позволяют брать оружие — суд рассматривает дело мобилизованного Свидетеля Иеговы, который совершил СЗЧ

17:32, 22 ноября 2025
Адвокат просила апелляционный суд отменить арест ее подзащитного — служителя Свидетелей Иеговы, подозреваемого в самовольном уходе из воинской части — и заменить его меру пресечения на залог.
Ровенский апелляционный суд не изменил решение следственного судьи об аресте жителя Львовской области, которого подозревают в самовольном оставлении воинской части во время военного положения. Ему оставили меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога. Об этом сообщили в суде.

Если вина 43-летнего подозреваемого, который является служителем религиозного объединения «Свидетели Иеговы в Украине», будет доказана, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Его защитница подала апелляцию в Ровенский апелляционный суд с просьбой отменить решение об аресте и заменить его на залог в размере 60 560 гривен.

Адвокат указала, что её подзащитный — служитель религиозной организации «Свидетели Иеговы в Украине», и его убеждения не позволяют ему брать в руки оружие. Он является законопослушным гражданином, который не привлекался ни к административной, ни к уголовной ответственности, поэтому, по её мнению, содержание под стражей является необоснованным.

Позицию адвоката поддержал и сам подозреваемый. Он добавил, что готов проходить альтернативную службу, но не под руководством военных. Заявил, что даже приготовление пищи для военных или работа на оборонных объектах — это способ способствовать убийству.

Возвращаться в воинскую часть и защищать государство от российской агрессии он не намерен, но просит не удерживать его в следственном изоляторе, так как не собирается давить на свидетелей по делу и не планирует покидать территорию Украины.

Против удовлетворения апелляционной жалобы выступил прокурор, сославшись на постановление Объединённой палаты ККС ВС от 27 октября 2025 года по делу № 573/838/24 (производство № 51-603кмо25). В документе указано, что украинское общество вынуждено защищаться от вооружённого нападения со стороны соседнего государства. Военные действия агрессора имеют широкомасштабный характер и охватили почти все области Украины. В таких условиях всеобщая военная мобилизация объявлена с легитимной целью — защитой от агрессии, угрожающей существованию нации.

Защита нации и жизни её граждан рассматривается как легитимный интерес общественной безопасности и как способ защиты прав и свобод других людей, включая гражданских лиц. Если существование Украины под угрозой, государство обязано принимать все возможные меры для самосохранения, включая мобилизацию военнообязанных.

Такая легитимная цель даёт государству право вводить пропорциональные ограничения, включая исключение возможности отказа от военной службы по убеждениям.

Прокурор отметил, что подозреваемый — безработный, после мобилизации самовольно покинул территорию воинской части, совершив тяжкое преступление, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет. Поэтому сохраняются риски его уклонения от правосудия и выезда за пределы Украины. Он просил оставить обжалованное решение без изменений.

Ровенский апелляционный суд в составе коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел, изучив материалы дела и выслушав участников процесса, оставил в силе решение следственного судьи первой инстанции, а апелляционную жалобу защитницы — без удовлетворения.

Принимая такое решение, апелляционный суд также учёл вывод Объединённой палаты ККС ВС, в котором отмечено, что законодатель чётко различает два вида военной службы: срочную службу и службу по мобилизации.

Если при призыве на срочную военную службу у отказника по убеждениям есть возможность заменить её альтернативной службой согласно Закону Украины «Об альтернативной (невоенной) службе», то в случае мобилизации такой возможности и процедуры законом не предусмотрено. Отсутствие права на отказ от службы при мобилизации является сознательным и последовательным выбором законодателя. Запрет на отказ от военной службы по убеждениям в условиях угрозы существованию государства также имеет легитимную цель.

Постановление Ровенского апелляционного суда действует до 2 января 2026 года.

