Отец-военнослужащий подал в суд на определение места жительства ребенка с ним – позиция ВС

Попытка увольнения из армии из-за самостоятельного воспитания ребенка: ВС подтвердил искусственность спора.

Кассационный гражданский суд Верховного Суда оставил без удовлетворения кассационную жалобу отца-военнослужащего и оставил без изменений постановление Одесского апелляционного суда от 10 ноября 2023 года, которым отменено решение Белгород -Днестровского горрайонного суда Одесской области от 23 января 2023 года и отказано в иске об определении места жительства несовершеннолетней дочери (рожденной в 2007 году) вместе с отцом.

Обстоятельства дела

После расторжения брака в 2013 году отец (военнослужащий ВСУ, призванный во время мобилизации) 16 января 2023 года обратился в суд с иском об определении места жительства дочери с ним в связи с самостоятельным воспитанием ребенка без участия матери. Мать иск полностью признала. Орган опеки и попечительства был привлечен формально, заключения о семейной ситуации не предоставлено. Мнение ребенка, которому на момент рассмотрения исполнилось 16 лет, суд не выяснял.

Решением Белгород-Днестровского горрайонного суда от 23 января 2023 года иск удовлетворен, место жительства ребенка определено с отцом. 20 апреля 2023 года суд разъяснил это решение, прямо указав, что отец самостоятельно воспитывает ребенка без участия матери. 13 апреля 2023 года военнослужащий подал в воинскую часть рапорт об увольнении с военной службы на основании абз. 12 пп. «г» п. 2 ч. 4 ст. 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе» (самостоятельное воспитание ребенка до 18 лет), ссылаясь на судебное решение.

Решение апелляционного суда

Апелляционную жалобу подала воинская часть (как юридическое лицо), которая не участвовала в деле в первой инстанции. Одесский апелляционный суд 10 ноября 2023 года:

признал, что решение суда первой инстанции непосредственно создает для воинской части новые обязанности (уволить военнослужащего), которых до решения не существовало;

отменил решение суда первой инстанции и отказал в иске;

указал на искусственный характер спора, использование частноправового инструментария вопреки его назначению с целью уклонения от военной обязанности, нарушение принципа добросовестности и интересов ребенка.

Позиция Верховного Суда

Воинская часть имела право на апелляционное обжалование, поскольку решение суда первой инстанции непосредственно касалось ее прав и обязанностей (ст. 17, 352 ГПК Украины).

Суд первой инстанции удовлетворил иск только на основании признания матерью, не исследовав интересы ребенка, не выяснив его мнение, не проверив фактические обстоятельства самостоятельного воспитания.

Иск подан военнослужащим, проходящим службу по мобилизации и проживающим по месту дислокации части, с единственной целью создания искусственного основания для освобождения от военной службы.

Такие действия являются злоупотреблением правом, нарушением принципов добросовестности, справедливости и разумности семейных отношений (ст. 7 СК Украины).

Частноправовые механизмы защиты семейных прав не могут использоваться для уклонения от конституционной обязанности защиты Родины (ст. 65 Конституции Украины).

В суде отметили, что иск военнослужащего об определении места жительства ребенка, поданный с целью искусственного создания оснований для увольнения с военной службы во время особого периода, является злоупотреблением правом и использованием частноправового инструментария вопреки его назначению. Судебные решения должны соответствовать принципам справедливости и не могут использоваться для уклонения от выполнения установленных законом обязанностей

Постановление Верховного Суда окончательное и обжалованию не подлежит. Место жительства ребенка с отцом не определено, решение первой инстанции остается отмененным.

