Отец-военнослужащий подал в суд на определение места жительства ребенка с ним – позиция ВС

13:54, 3 декабря 2025
Попытка увольнения из армии из-за самостоятельного воспитания ребенка: ВС подтвердил искусственность спора.
Отец-военнослужащий подал в суд на определение места жительства ребенка с ним – позиция ВС
Кассационный гражданский суд Верховного Суда оставил без удовлетворения кассационную жалобу отца-военнослужащего и оставил без изменений постановление Одесского апелляционного суда от 10 ноября 2023 года, которым отменено решение Белгород -Днестровского горрайонного суда Одесской области от 23 января 2023 года и отказано в иске об определении места жительства несовершеннолетней дочери (рожденной в 2007 году) вместе с отцом.

Обстоятельства дела

После расторжения брака в 2013 году отец (военнослужащий ВСУ, призванный во время мобилизации) 16 января 2023 года обратился в суд с иском об определении места жительства дочери с ним в связи с самостоятельным воспитанием ребенка без участия матери. Мать иск полностью признала. Орган опеки и попечительства был привлечен формально, заключения о семейной ситуации не предоставлено. Мнение ребенка, которому на момент рассмотрения исполнилось 16 лет, суд не выяснял.

Решением Белгород-Днестровского горрайонного суда от 23 января 2023 года иск удовлетворен, место жительства ребенка определено с отцом. 20 апреля 2023 года суд разъяснил это решение, прямо указав, что отец самостоятельно воспитывает ребенка без участия матери. 13 апреля 2023 года военнослужащий подал в воинскую часть рапорт об увольнении с военной службы на основании абз. 12 пп. «г» п. 2 ч. 4 ст. 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе» (самостоятельное воспитание ребенка до 18 лет), ссылаясь на судебное решение.

Решение апелляционного суда

Апелляционную жалобу подала воинская часть (как юридическое лицо), которая не участвовала в деле в первой инстанции. Одесский апелляционный суд 10 ноября 2023 года:

  • признал, что решение суда первой инстанции непосредственно создает для воинской части новые обязанности (уволить военнослужащего), которых до решения не существовало;
  • отменил решение суда первой инстанции и отказал в иске;
  • указал на искусственный характер спора, использование частноправового инструментария вопреки его назначению с целью уклонения от военной обязанности, нарушение принципа добросовестности и интересов ребенка.

Позиция Верховного Суда

  • Воинская часть имела право на апелляционное обжалование, поскольку решение суда первой инстанции непосредственно касалось ее прав и обязанностей (ст. 17, 352 ГПК Украины).
  • Суд первой инстанции удовлетворил иск только на основании признания матерью, не исследовав интересы ребенка, не выяснив его мнение, не проверив фактические обстоятельства самостоятельного воспитания.
  • Иск подан военнослужащим, проходящим службу по мобилизации и проживающим по месту дислокации части, с единственной целью создания искусственного основания для освобождения от военной службы.
  • Такие действия являются злоупотреблением правом, нарушением принципов добросовестности, справедливости и разумности семейных отношений (ст. 7 СК Украины).
  • Частноправовые механизмы защиты семейных прав не могут использоваться для уклонения от конституционной обязанности защиты Родины (ст. 65 Конституции Украины).

В суде отметили, что иск военнослужащего об определении места жительства ребенка, поданный с целью искусственного создания оснований для увольнения с военной службы во время особого периода, является злоупотреблением правом и использованием частноправового инструментария вопреки его назначению. Судебные решения должны соответствовать принципам справедливости и не могут использоваться для уклонения от выполнения установленных законом обязанностей

Постановление Верховного Суда окончательное и обжалованию не подлежит. Место жительства ребенка с отцом не определено, решение первой инстанции остается отмененным.

