Апелляция не помогла: отец не оформил землю — сын не может унаследовать участки

Суд установил, что наследодатель при жизни не приобрел право собственности на участки и не начал их приватизацию, что делает невозможным переход земли в наследство сыну.

Ровенский апелляционный суд отказал истцу в признании права собственности на земельные участки, которые он хотел оформить в наследство после отца. Наследодатель при жизни не приобрел право собственности на эти участки и даже не начал процедуру их приватизации. Из-за этого право собственности не могло перейти наследнику, а требования истца суд признал необоснованными.

Суд апелляционной инстанции пересмотрел решение местного суда, обжалованное истцом, который просил его отменить и принять новое решение, которым удовлетворить исковые требования к поселковому совету о признании за ним права собственности в порядке наследования по закону после смерти отца земельных участков для ведения личного крестьянского хозяйства.

Коллегия судей отказала истцу в удовлетворении апелляционной жалобы по следующим основаниям.

Суду известно, что истец унаследовал имущество после смерти отца в соответствии со свидетельствами о праве на наследство по закону, кроме спорных земельных участков.

Наследодатель при жизни не оформил право собственности на земельные участки, переданные решением сельского совета в собственность его матери, имущество которой он также унаследовал после ее смерти.

Предметом спора в этом деле стало признание права собственности на спорные земельные участки в порядке наследования по закону, приватизация которых не была начата при жизни наследодателя.

Апелляционный суд согласился с позицией суда предыдущей инстанции об отказе в удовлетворении иска, который при принятии решения учел нормы абзаца 2 п. 1 раздела Х Переходных положений Земельного кодекса и положения Декрета Кабинета Министров от 26 декабря 1992 года «О приватизации земельных участков», правильно указав, что решения о передаче гражданам Украины бесплатно в частную собственность земельных участков, принятые органами местного самоуправления, являются основанием для регистрации права собственности на земельные участки этих граждан или их наследников в соответствии с Законом «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений».

Статьей 1225 Гражданского кодекса Украины определено, что право собственности на земельный участок переходит к наследникам по общим правилам наследования с сохранением его целевого назначения.

Пунктом 3 Декрета установлено, что право частной собственности граждан на земельные участки, переданные им для целей, предусмотренных статьей 1 этого Декрета, а именно: ведение личного подсобного хозяйства, строительство и обслуживание жилого дома и хозяйственных построек (приусадебный участок), садоводство, дачное и гаражное строительство, удостоверяется соответствующим советом народных депутатов, о чем делается запись в земельно-кадастровых документах, с последующей выдачей государственного акта на право частной собственности на землю.

Согласно пункту «г» ч. 1 ст. 81 Земельного кодекса Украины (в редакции по состоянию на июль 2018 года) граждане Украины приобретают право собственности на земельные участки на основании принятия наследства.

Защита права граждан на земельные участки осуществляется, в том числе, путем признания права, что предусмотрено пунктом «а» ч. 3 ст. 152 Земельного кодекса Украины.

Право собственности и право постоянного пользования на земельный участок возникает после получения его владельцем или пользователем документа, удостоверяющего право собственности или право постоянного пользования земельным участком, и его государственной регистрации (ст. 125 Земельного кодекса Украины).

Земельный кодекс Украины в редакции, действовавшей на момент возникновения спорных правоотношений, устанавливает, что приобретение права собственности на земельный участок и переход права собственности на него в порядке наследования имеют место при наличии следующих юридических фактов в их совокупности: принятие решения компетентного органа о передаче в собственность земельного участка наследодателю; изготовление технической документации на земельные участки; определение границ земельного участка в натуре; согласование границ земельного участка с владельцами или пользователями смежных участков; получение в установленном порядке государственного акта на землю; государственная регистрация права собственности на земельный участок.

Если указанные требования наследодателем не соблюдены, право собственности на конкретные земельные участки не возникает и, соответственно, согласно ст. 1216 Гражданского кодекса Украины не переходит к наследникам в порядке наследования, за исключением установленных случаев, на которые распространяется действие пункта 1 раздела Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины.

Если наследодатель не приобрел право собственности на земельный участок согласно ст. 125 Земельного кодекса Украины, однако начал процедуру приватизации земельного участка в соответствии с действующим законодательством Украины, а органами местного самоуправления отказано наследникам в завершении процедуры приватизации, то наследники имеют право обращаться в суд с иском о признании соответствующего права в порядке наследования — права на завершение приватизации и получение государственного акта о праве собственности на землю на имя наследника, а не права собственности на земельный участок.

Принимая решение об отказе в удовлетворении исковых требований, которое Ровенский апелляционный суд оставил без изменений, суд первой инстанции, учитывая упомянутые выше нормы материального права, правильно установив фактические обстоятельства дела, имеющие существенное значение для его разрешения, пришел к обоснованному выводу о том, что истец не доказал, что он обращался в соответствующие органы регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений для регистрации спорных участков на основании технической документации.

Давая оценку выпискам из Государственного земельного кадастра, на которые истец ссылался как на основание для удовлетворения иска, местный суд правильно указал, что выписки не содержат сведений о владельце земельного участка, имеют категорию земель сельскохозяйственного назначения, их целевое назначение определено «для ведения личного крестьянского хозяйства», в то время как по решению сельского совета матери наследодателя переданы в частную собственность земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства и обслуживания жилых домов, а площадь участков, указанных в решении, не совпадает с площадью участков, указанных в выписках.

Других доказательств в подтверждение своих требований истец не предоставил и суд их не получил.

Постановление Ровенского апелляционного суда от 30 сентября 2025 года по делу № 562/329/25 (производство № 22-ц/4815/1082/25).

