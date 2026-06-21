Мобилизованного полковника могут перевести на нижестоящую должность без его согласия — суд встал на сторону командования

Офицер просил отменить приказ о переводе в запасную роту и восстановить его в прежней должности, однако суд отказал в удовлетворении иска.

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Восьмой апелляционный административный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, который отказал в удовлетворении иска полковника, переведенного с должности заместителя начальника центра психологической поддержки персонала в запасную роту одной из механизированных бригад. Суд пришел к выводу, что во время военного положения мобилизованный военнослужащий может быть перемещен на другую, в том числе низшую, должность без его согласия для доукомплектования Вооруженных Сил Украины, если такое решение принято в пределах определенных законом полномочий.

Обстоятельства дела

Полковник, проходивший службу в воинской части на должности заместителя начальника центра психологической поддержки персонала — начальника группы психологической поддержки персонала, обжаловал приказ Главнокомандующего ВСУ об освобождении его от занимаемой должности и назначении на штатную должность офицера резерва в 67-ю запасную роту другой воинской части. Также он просил отменить производные приказы командира его воинской части о сдаче должности и исключении из списков личного состава.

Истец утверждал, что решение о его перемещении было принято без учета состояния здоровья, необходимости дальнейшего лечения и рекомендаций медиков. Он подчеркивал, что после прохождения военно-врачебной комиссии был признан годным к службе только в воинских частях обеспечения, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, учебных заведениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи и оперативного обеспечения охраны. Кроме того, офицер считал неправомерным назначение на должность, штатно-должностная категория которой предусматривала воинское звание подполковника, тогда как он имел звание полковника.

Также военнослужащий заявлял об отсутствии служебной необходимости в его перемещении и утверждал, что решение стало следствием предвзятого отношения со стороны командования части.

Позиция ответчиков

Генеральный штаб ВСУ, Главнокомандующий ВСУ и воинская часть возражали против иска. Они указывали, что перемещение произошло в рамках мероприятий по доукомплектованию Вооруженных Сил Украины во время военного положения.

По их доводам, кандидатура истца была включена в утвержденный План перемещения военнослужащих, а приказ о переводе издан в соответствии с Положением о прохождении военной службы и другими кадровыми документами. На момент принятия решения никаких заключений ВВК или иных документально подтвержденных обстоятельств, которые делали бы невозможным его перемещение, не существовало.

Что установил суд

Суд установил, что истец был призван на военную службу во время мобилизации в марте 2022 года. Именно этот статус, а не предыдущая контрактная служба, определял правовой режим прохождения им службы и возможность перемещения.

Коллегия судей отметила, что приказ о переводе был издан 26 октября 2024 года на основании утвержденного Главнокомандующим ВСУ Плана перемещения для доукомплектования воинских частей в условиях военного положения. В плане прямо указывалось, что основанием для перемещения является необходимость доукомплектования воинской части.

Апелляционный суд обратил внимание, что в соответствии с пунктами 112 и 257 Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины военнослужащие, проходящие службу по призыву во время мобилизации, в особый период могут быть перемещены на новое место службы, а также назначены на равнозначные или низшие должности без их согласия для доукомплектования ВСУ.

Суд отдельно подчеркнул, что на дату издания приказа — 26 октября 2024 года — заключение военно-врачебной комиссии в отношении истца еще не существовало. Медицинский осмотр ВВК был проведен лишь 8 ноября 2024 года. Поэтому доводы о неучете заключения ВВК не могут свидетельствовать о незаконности приказа на момент его принятия.

Кроме того, материалы дела не подтверждали пребывание истца на стационарном лечении именно 26 октября 2024 года — в день издания приказа. Документы свидетельствовали лишь о его госпитализации в период с 30 октября по 8 ноября 2024 года.

Пределы судебного контроля

Апелляционный суд отдельно подчеркнул, что не наделен полномочиями оценивать целесообразность кадровых решений военного командования. В компетенцию суда входит проверка законности таких решений, соблюдения процедуры их принятия и наличия предусмотренных законом полномочий.

По мнению коллегии судей, вопросы необходимости перемещения конкретного военнослужащего во время военного положения относятся к компетенции военного руководства, в частности Главнокомандующего ВСУ.

Почему суд отклонил другие аргументы истца

Суд не согласился с доводами о том, что непредоставление направления на МСЭК или на оперативное лечение свидетельствует о незаконности обжалуемых приказов. Коллегия указала, что даже при наличии нарушений в этих вопросах они могут быть предметом отдельного судебного спора, но не влияют на правомерность решений о перемещении военнослужащего.

Также суд отклонил ссылку на неисполнение другого судебного решения о восстановлении истца в должности, указав, что эти обстоятельства не относятся к предмету спора о законности приказов о перемещении.

Отдельно коллегия обратила внимание на то, что в мае 2025 года Главнокомандующий ВСУ отменил пункт приказа о назначении истца в запасную роту. Вместе с тем суд подчеркнул: это решение было принято из-за нереализации приказа, а не из-за установления его незаконности. Поэтому последующая отмена приказа не свидетельствует о его противоправности на момент издания.

Вывод суда

Восьмой апелляционный административный суд согласился с выводами Волынского окружного административного суда и пришел к выводу по делу № 140/14601/24, что приказ Главнокомандующего ВСУ о перемещении полковника был издан в пределах предоставленных законом полномочий и соответствовал требованиям законодательства, регулирующего прохождение военной службы в особый период. Суд также признал правомерными приказы командира воинской части, изданные во исполнение решения вышестоящего командования.

В результате апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, а решение Волынского окружного административного суда — без изменений.

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