Изменили фамилию, имя или отчество: водительское удостоверение необходимо заменить в течение 10 дней

После получения нового паспорта водителям отводится всего 10 дней на замену удостоверения.

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После смены фамилии, имени или отчества украинским водителям необходимо не только обновить паспортные документы, но и позаботиться о замене водительского удостоверения. Законодательство устанавливает чёткий срок для обновления документа, а сделать это можно как лично в сервисном центре МВД, так и дистанционно через онлайн-сервисы. Водителям также доступна возможность оформить электронное удостоверение без изготовления пластиковой карты.

Когда нужно обменять водительское удостоверение

В случае изменения персональных данных — фамилии, имени или отчества — водительское удостоверение подлежит обязательному обмену.

Сделать это необходимо не позднее чем через 10 дней со дня получения нового документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины или специальный статус лица.

Где можно заменить удостоверение

Оформить новое водительское удостоверение можно двумя способами:

офлайн — в территориальном сервисном центре МВД;

онлайн — через электронный кабинет водителя или Портал Дия.

Какие документы нужны для замены удостоверения офлайн

Для обмена водительского удостоверения в сервисном центре МВД необходимо подать:

заявление;

паспорт гражданина Украины или паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

копию карточки налогоплательщика или уведомление об отказе от принятия регистрационного номера учётной карточки налогоплательщика;

документы, подтверждающие изменение персональных данных лица (при необходимости).

Как подать заявление онлайн

Для замены удостоверения дистанционно необходимо подать электронное заявление через электронный кабинет водителя или Портал Дия.

К заявлению необходимо приложить электронные копии (фотокопии) оригинала бумажного документа, подтверждающего изменение персональных данных лица, если такое изменение произошло.

Как получить новое удостоверение

Если водительское удостоверение было заказано через электронный кабинет водителя или Портал Дия, получить его можно:

в указанном в заявлении сервисном центре МВД без очереди;

по почте — по желанию заявителя и за дополнительную плату.

Можно ли пользоваться только электронным удостоверением

Водители также могут выбрать оформление исключительно электронного водительского удостоверения без изготовления пластикового документа.

Такой вариант доступен по желанию заявителя при оформлении услуги через электронные сервисы.

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