Военнослужащий погиб на фронте, а его гражданской жене отказали в статусе члена семьи: что сказал Верховный Суд

После гибели военнослужащего его мать и гражданская жена оказались по разные стороны судебного спора относительно статуса члена семьи.

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КГС ВС отменил решение апелляционного суда, который отказал женщине в установлении факта проживания одной семьей с погибшим военнослужащим из-за недоказанности пятилетнего срока совместного проживания. Верховный Суд подчеркнул, что спор о праве на единовременную денежную помощь семье погибшего военнослужащего не является наследственным, а потому к нему нельзя автоматически применять требования статьи 1264 ГК Украины относительно пяти лет проживания одной семьей.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда частично удовлетворил кассационную жалобу женщины, которая просила установить факт проживания одной семьей с погибшим военнослужащим без регистрации брака. Суд отменил постановление Киевского апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение.

Обстоятельства дела

Истец указывала, что около шести лет проживала одной семьей с мужчиной, который после начала полномасштабного вторжения был мобилизован в ряды ВСУ и погиб во время выполнения боевого задания. После его смерти она обратилась в суд с требованием установить факт проживания одной семьей без брака. По ее словам, это было необходимо для реализации права на единовременную денежную помощь, предусмотренную для членов семей погибших военнослужащих.

Сначала Белоцерковский горрайонный суд отказал в удовлетворении иска, посчитав представленные доказательства недостаточными. Апелляционный суд сначала закрыл производство, придя к выводу, что спор относится к административной юрисдикции. Однако Верховный Суд отменил это решение и указал, что дело должно рассматриваться по правилам гражданского судопроизводства.

Во время дальнейшего рассмотрения апелляционный суд признал, что между истцом и погибшим военнослужащим существовали отношения, имевшие признаки семейных: общий быт, взаимная забота и определенная общность бюджета. Вместе с тем суд пришел к выводу, что истец не доказала проживание одной семьей в течение как минимум пяти лет до смерти мужчины, поэтому оснований для удовлетворения иска нет.

Какие доказательства исследовались

В материалах дела содержались сведения воинской части, согласно которым погибший военнослужащий называл истца своей гражданской женой. Также были представлены банковские выписки, подтверждающие расходы на общий быт и оплату мобильной связи, медицинские декларации, в которых стороны указывали друг друга доверенными лицами, чеки и иные документы о приобретении товаров, а также показания свидетелей.

Отдельное внимание суды уделяли переписке сторон в мессенджере Viber. Ранее Верховный Суд по этому же делу уже обращал внимание, что сообщения в мессенджерах являются электронными доказательствами, а представление их в бумажном виде само по себе не делает такие доказательства недопустимыми. Также кассационный суд указывал, что документы, полученные от воинской части по адвокатскому запросу, не могут автоматически отклоняться как недопустимые доказательства лишь потому, что соответствующие должностные лица не были допрошены в качестве свидетелей.

Позиция Верховного Суда

Пересматривая дело, Верховный Суд обратил внимание, что апелляционный суд неправильно определил характер спорных правоотношений.

КГС ВС отметил, что истец обратилась в суд не для приобретения наследственных прав после смерти военнослужащего, а для подтверждения своего статуса как лица, считающего себя членом его семьи, с целью дальнейшей реализации права на единовременную денежную помощь, предусмотренную постановлением Кабинета Министров № 168 и статьей 16-1 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Суд подчеркнул, что статья 1264 Гражданского кодекса Украины регулирует наследственные правоотношения и определяет условия приобретения права на наследование в четвертую очередь. Поэтому требование о проживании одной семьей не менее пяти лет до открытия наследства применяется именно в наследственных спорах.

Поскольку в данном деле истец не заявляла требований относительно наследства, апелляционный суд ошибочно положил в основу решения критерии, предусмотренные для наследственных правоотношений. Верховный Суд подчеркнул, что спор относительно возможности дальнейшего получения единовременной денежной помощи не является наследственным, а потому применение статьи 1264 ГК Украины в данном случае является необоснованным.

Кроме того, КГС ВС обратил внимание, что статья 315 ГПК Украины, предусматривающая возможность установления факта проживания одной семьей мужчины и женщины без брака, не содержит требований относительно минимальной продолжительности таких отношений.

На что обратил внимание суд

Верховный Суд напомнил, что при решении вопроса об установлении факта проживания одной семьей без регистрации брака суд должен оценивать всю совокупность доказательств. Значение имеют не отдельные формальные признаки, а фактическое существование семейных отношений: совместное проживание, ведение общего хозяйства, наличие общего быта, взаимных прав и обязанностей, взаимной поддержки и заботы.

При этом Верховный Суд отдельно отметил, что сам факт регистрации места жительства по одному адресу не является определяющим доказательством существования фактического брака. Так же недостаточными могут быть только фотографии или показания свидетелей без иных доказательств, подтверждающих реальность семейных отношений.

Что решил КГС ВС

Верховный Суд пришел к выводу, что апелляционный суд неправильно применил нормы материального права и не учел предыдущие указания кассационной инстанции относительно оценки доказательств и правовой природы спора. Вместе с тем КГС ВС не устанавливал, доказала ли истец факт проживания одной семьей с погибшим военнослужащим, поскольку оценка доказательств и установление фактических обстоятельств относятся к полномочиям судов факта.

В результате кассационная жалоба была удовлетворена частично, постановление Киевского апелляционного суда от 22 сентября 2025 года отменено, а дело 357/7533/22 направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

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