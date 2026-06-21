Детей в самолетах будут сажать рядом с родителями без доплат: Евросоюз меняет правила авиаперелетов

Сейчас многие авиакомпании взимают дополнительную плату, если родители хотят сидеть рядом с ребенком во время полета.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Жители стран Европейского Союза и пассажиры, которые пользуются услугами европейских авиакомпаний, могут получить новые гарантии во время путешествий на самолете. После более чем 12 лет переговоров ЕС согласовал масштабную реформу прав авиапассажиров, которая предусматривает около 30 новых правил.

О достижении договоренности сообщил Совет ЕС. Ожидается, что в ближайшее время окончательный документ будет официально утвержден Европейским парламентом и государствами-членами Евросоюза.

Компенсации за задержку рейсов не отменят

Одним из главных вопросов переговоров были выплаты пассажирам за задержку рейсов.

Некоторые страны ЕС предлагали выплачивать компенсации только в случае задержки на четыре или даже шесть часов. Однако в итоге стороны договорились сохранить действующие правила.

Как и сейчас, пассажир будет иметь право на компенсацию, если самолет прибудет в пункт назначения с задержкой не менее чем на три часа. Размер выплаты будет зависеть от дальности перелета и составит от 250 до 600 евро.

Авиакомпании будут объяснять, как получить деньги

Сейчас многие пассажиры даже не знают, что могут претендовать на компенсацию за задержанный рейс. Для этого нужно самостоятельно искать соответствующую форму на сайте перевозчика и подавать заявку.

Новые правила обяжут авиакомпании информировать пассажиров об их правах. В случае задержки рейса перевозчик должен будет направить понятную инструкцию по получению компенсации по электронной почте.

За место ребенка рядом с родителями больше не придется платить

Одним из самых заметных изменений станет запрет взимать дополнительную плату за размещение ребенка рядом с родителями.

Сегодня многие бюджетные авиакомпании берут отдельную плату за выбор места в салоне. Из-за этого семьи нередко вынуждены доплачивать, чтобы ребенок сидел рядом с матерью или отцом.

После вступления новых правил в силу авиаперевозчики будут обязаны предоставлять такие места бесплатно.

Ошибки в билетах можно будет исправить без штрафов

ЕС также планирует защитить пассажиров от дополнительных расходов из-за случайных ошибок при бронировании.

Если человек неправильно написал имя или фамилию при покупке билета, авиакомпания должна будет бесплатно внести исправления. Сделать это можно будет не позднее чем за 48 часов до вылета.

Пассажиров не будут держать часами в самолете

Еще одно нововведение касается случаев, когда самолет уже готов к вылету, но рейс задерживается.

Новые правила ограничивают время пребывания людей на борту во время такой задержки двумя часами. Если рейс не может вылететь дольше, пассажиров должны будут вернуть в терминал аэропорта.

Дополнительная защита для беременных и людей с инвалидностью

Реформа также усиливает права пассажиров, которым требуется особая помощь.

Беременным женщинам и людям с инвалидностью не смогут отказать в посадке из-за овербукинга — ситуации, когда авиакомпания продает больше билетов, чем имеется мест в самолете.

Кроме того, аэропорты будут нести ответственность, если такие пассажиры пропустят свой рейс из-за того, что не получили необходимого сопровождения или помощи.

В целом реформа должна сделать авиапутешествия более комфортными и предсказуемыми для пассажиров, а также обязать авиакомпании более четко выполнять свои обязанности перед клиентами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.