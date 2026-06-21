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Проживание ребенка с отцом само по себе не подтверждает оснований для отсрочки от мобилизации — Верховный Суд

10:35, 21 июня 2026
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ТЦК может обжаловать решение о самостоятельном воспитании ребенка, которое влияет на вопрос отсрочки.
Проживание ребенка с отцом само по себе не подтверждает оснований для отсрочки от мобилизации — Верховный Суд
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Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда подтвердил, что проживание ребенка вместе с отцом не является достаточным доказательством его самостоятельного воспитания и содержания. Если другой из родителей не лишен родительских прав, не самоустранился от выполнения своих обязанностей и участвует в воспитании ребенка, оснований для установления такого факта нет. Также Верховный Суд согласился с тем, что ТЦК и СП имеет право обжаловать судебные решения, которые могут влиять на вопросы отсрочки от мобилизации или увольнения с военной службы.

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Обстоятельства дела

Мужчина обратился в суд с иском о расторжении брака и просил после развода оставить несовершеннолетнюю дочь проживать с ним на его самостоятельном воспитании и содержании. Также он просил установить факт, что самостоятельно воспитывает и содержит ребенка.

Истец указывал, что дочь фактически проживает вместе с ним, а мать не возражает против такого порядка. Кроме того, между родителями был заключен нотариально удостоверенный договор об определении места проживания ребенка, условиях его содержания и участии родителей в воспитании.

Суд первой инстанции удовлетворил иск полностью, расторг брак, определил проживание ребенка с отцом и установил факт его самостоятельного воспитания и содержания отцом.

Однако это решение в части требований относительно ребенка обжаловал ТЦК и СП, который не был участником дела. Апелляционный суд согласился с доводами жалобы, отменил решение в этой части и отказал в удовлетворении соответствующих исковых требований.

Почему ТЦК получил право на апелляционное обжалование

Апелляционный суд обратил внимание, что иск подан военнообязанным во время действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Суд исходил из того, что установление факта самостоятельного воспитания ребенка может влиять на вопросы предоставления отсрочки от мобилизации или увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам. Поэтому решение по делу касалось интересов государства в сфере обеспечения исполнения воинской обязанности.

Верховный Суд согласился с выводом апелляционного суда о том, что ТЦК и СП как орган военного управления, обеспечивающий исполнение законодательства о воинской обязанности, мобилизационной подготовке и мобилизации, имеет право обжаловать такие решения, если они могут влиять на вопросы отсрочки от призыва или увольнения с военной службы.

Суд также сослался на уже сформированную практику Верховного Суда по аналогичным делам, где признавалось право воинских частей и ТЦК и СП на обжалование решений об установлении фактов, которые могут иметь значение для прохождения военной службы.

Почему суд отказал в установлении факта самостоятельного воспитания ребенка

Верховный Суд напомнил, что семейное законодательство основывается на принципе равенства прав и обязанностей родителей по отношению к ребенку. Сам факт проживания ребенка с одним из родителей не означает, что другой из родителей перестал участвовать в его воспитании.

Суд отметил, что для подтверждения самостоятельного воспитания ребенка одним из родителей необходимы обстоятельства, свидетельствующие о невыполнении другим из родителей своих обязанностей по отношению к ребенку либо о наступлении юридических фактов, влияющих на объем его родительских прав и обязанностей.

В данном деле таких обстоятельств установлено не было. Мать не была лишена родительских прав, не отказывалась от воспитания ребенка и не самоустранялась от выполнения своих родительских обязанностей. Напротив, стороны заключили нотариально удостоверенный договор, которым согласовали порядок осуществления родительских прав в отношении ребенка.

КГС ВС согласился с выводом апелляционного суда о том, что представленные доказательства подтверждают лишь факт проживания ребенка вместе с отцом, однако не доказывают факт его самостоятельного воспитания и содержания им.

Верховный Суд о недопустимости использования семейных споров для создания оснований для отсрочки

Отдельно Верховный Суд обратил внимание на то, что частноправовые механизмы должны использоваться для защиты семейных прав и интересов, а не для достижения иных целей.

Суд согласился с выводом апелляционной инстанции о том, что заявленные требования были поданы военнообязанным во время мобилизации и могли быть направлены на создание условий и обстоятельств, которые в дальнейшем могут использоваться как основание для отсрочки от призыва или увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам. Вместе с тем доказательства по делу не подтверждали, что мать вообще не выполняет своих родительских обязанностей в отношении ребенка.

По выводу Верховного Суда, сама по себе договоренность родителей о проживании ребенка с одним из них либо отдельное проживание родителей не могут автоматически свидетельствовать о самостоятельном воспитании ребенка одним из родителей.

Решение Верховного Суда

Кассационный гражданский суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а постановление Черновицкого апелляционного суда — без изменений.

Таким образом, Верховный Суд по делу № 725/9150/25 фактически подтвердил сформированную практику, согласно которой проживание ребенка с одним из родителей само по себе не является основанием для установления факта его самостоятельного воспитания и содержания. Для такого вывода необходимо доказать, что другой из родителей фактически не выполняет своих родительских обязанностей либо существуют иные юридически значимые обстоятельства, влияющие на объем его прав и обязанностей по отношению к ребенк

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Верховный Суд дети судебная практика КЦС ВС отсрочка

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