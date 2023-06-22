Какой уровень загрязненности воздуха и радиационный фон в Киеве 22 июня

КГГА: по состоянию на утро уровень загрязненности воздуха низкий, радиационный фон – в норме.

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По состоянию на 08:00 22 июня уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве низкий. Радиационный фон по всему городу – в норме. Об этом сообщает Управление экологии и природных ресурсов КГГА.

Правый берег

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Туровская общий индекс качества воздуха – 35 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон при контрольной норме в 0,26 мкЗв/ч составляет 0,11 мкЗв/ч.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Щусева общий индекс качества воздуха – 26 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,11 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Правды общий индекс качества воздуха – 38 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,1 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Берестейский общий индекс качества воздуха – 34 (низкий уровень загрязненности).

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Китаевская общий индекс качества воздуха – 33 (низкий уровень загрязненности).

Левый берег

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Харьковское шоссе общий индекс качества воздуха – 42 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,1 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Архитектора Вербицкого общий индекс качества воздуха – 49 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,1 мкЗв/час.

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