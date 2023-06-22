Який рівень забрудненості повітря та радіаційний фон у Києві 22 червня

КМДА: станом на ранок рівень забрудненості повітря низький, радіаційний фон – у нормі.

Зображення: freepik.com

Станом на 08:00 22 червня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті – у нормі. Про це повідомляє Управління екології та природних ресурсів КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська загальний індекс якості повітря – 35 (низький рівень забрудненості).

Радіаційний фон при контрольній нормі у 0,26 мкЗв/год становить 0,11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва загальний індекс якості повітря – 26 (низький рівень забрудненості).

Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Правди загальний індекс якості повітря – 38 (низький рівень забрудненості).

Радіаційний фон становить 0,1 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський загальний індекс якості повітря – 34 (низький рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська загальний індекс якості повітря – 33 (низький рівень забрудненості).

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе загальний індекс якості повітря – 42 (низький рівень забрудненості).

Радіаційний фон становить 0,1 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького загальний індекс якості повітря – 49 (низький рівень забрудненості).

Радіаційний фон становить 0,1 мкЗв/год.

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