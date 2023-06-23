Какие основные психологические услуги можно бесплатно получить у семейного врача: список

Бесплатно пациент может получить у семейного врача 10 основных психологических услуг.

Фото: lviv-rda.gov.ua

Глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил, какие 10 основных психологических услуг можно бесплатно получить у семейного врача. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Базовую психологическую помощь пациент может получить на первичном звене у семейного врача, терапевта и педиатра. Для пациента доступны следующие услуги:

Проведение клинической оценки состояния пациента с положительным результатом проведенного скрининга психических расстройств на уровне «перинки» (при информированном согласии пациента)

Направление на проведение лабораторных и инструментальных исследований для исключения ПНС, ассоциированных с физическим здоровьем

Направление пациента (по согласию) к врачу-психиатру

Составление плана ведения и лечения

Оказание первой психологической помощи

Применение психосоциальных, а также фармакологических и поведенческих вмешательств

Направление пациента при отсутствии положительной динамики после применения психосоциальных, фармакологических и поведенческих вмешательств к психиатру, и/или психологу, и/или психотерапевту, и/или наркологу, и/или неврологу и взаимодействие с ними

Направление пациента – при наличии показаний – в другие учреждения здравоохранения для предоставления им специализированной медицинской помощи и других медицинских услуг

Психологическая поддержка членов семьи, законных представителей, лиц, осуществляющих уход за пациентом, а также обучение его технике самопомощи

Информирование и разъяснение членам семьи, законным представителям, лицам, осуществляющим уход за пациентом о проблемах с психическим здоровьем пациента и влиянии близкого окружения на выздоровление родственника и т.д.

Помощь оказывается амбулаторно, по месту нахождения пациента. Если ваш семейный врач или педиатр вашего ребенка не прошел соответствующее обучение, попросите его направить вас к врачу, который имеет сертификат о прохождении курса и может предоставить квалифицированные услуги. Найти заведение, где предоставляются такие услуги, можно через контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77 или на сайте НСЗУ», - сообщил он.

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