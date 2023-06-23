Какие основные психологические услуги можно бесплатно получить у семейного врача: список

Глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил, какие 10 основных психологических услуг можно бесплатно получить у семейного врача. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Базовую психологическую помощь пациент может получить на первичном звене у семейного врача, терапевта и педиатра. Для пациента доступны следующие услуги:
Проведение клинической оценки состояния пациента с положительным результатом проведенного скрининга психических расстройств на уровне «перинки» (при информированном согласии пациента)
Направление на проведение лабораторных и инструментальных исследований для исключения ПНС, ассоциированных с физическим здоровьем
Направление пациента (по согласию) к врачу-психиатру
Составление плана ведения и лечения
Оказание первой психологической помощи
Применение психосоциальных, а также фармакологических и поведенческих вмешательств
Направление пациента при отсутствии положительной динамики после применения психосоциальных, фармакологических и поведенческих вмешательств к психиатру, и/или психологу, и/или психотерапевту, и/или наркологу, и/или неврологу и взаимодействие с ними
Направление пациента – при наличии показаний – в другие учреждения здравоохранения для предоставления им специализированной медицинской помощи и других медицинских услуг
Психологическая поддержка членов семьи, законных представителей, лиц, осуществляющих уход за пациентом, а также обучение его технике самопомощи
Информирование и разъяснение членам семьи, законным представителям, лицам, осуществляющим уход за пациентом о проблемах с психическим здоровьем пациента и влиянии близкого окружения на выздоровление родственника и т.д.
Помощь оказывается амбулаторно, по месту нахождения пациента. Если ваш семейный врач или педиатр вашего ребенка не прошел соответствующее обучение, попросите его направить вас к врачу, который имеет сертификат о прохождении курса и может предоставить квалифицированные услуги. Найти заведение, где предоставляются такие услуги, можно через контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77 или на сайте НСЗУ», - сообщил он.
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