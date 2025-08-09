В Гостомеле возле дороги нашли минометную мину, фото

Взрывоопасный предмет обнаружили на обочине, после чего саперы ГСЧС безопасно его изъяли и передали на уничтожение.

В Киевской области, в поселке Гостомель, обнаружили взрывоопасный предмет — минометную мину. Ее изъяли специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и передали для дальнейшего уничтожения.

Как сообщает Гостомельская поселковая военная администрация, опасную находку обнаружили на улице Леонтовича.

Что делать при обнаружении подозрительных предметов

Власти призывают жителей строго соблюдать правила безопасности и в случае обнаружения опасных или подозрительных предметов немедленно сообщать:

КП «Муниципальная варта» — (096) 184-42-21

Полицию — 102

ГСЧС — 101

Помните:

Не прикасайтесь к подозрительным предметам

Не перемещайте их

Не фотографируйте с близкого расстояния

Отойдите на безопасное расстояние (не менее 100 метров)

Ограничьте доступ других лиц к опасной зоне

Немедленно сообщите в соответствующие службы

Соблюдение этих правил поможет сохранить жизнь и здоровье вам и окружающим.

