В Киеве в мусорном баке нашли пакет с новорожденными щенками стаффордширского терьера

Один щенок погиб, владелец собаки признался в содеянном.

Фото: Киевская городская прокуратура

Прокуратура начала досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными после того, как в мусорном баке обнаружили пятерых новорожденных щенков стаффордширского терьера. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, инцидент произошел возле одного из жилых домов в Соломенском районе. Жители обнаружили завязанный пакет в мусорном баке, в котором среди бытового мусора находились пять новорожденных щенков. К сожалению, один из них погиб. Четырех спасенных щенков передали волонтерам, которые сейчас ухаживают за ними в клинике, обеспечивая необходимое лечение и уход.

Правоохранители вместе с кинологами провели обыск в квартире одного из жителей дома, которого подозревают в причастности к преступлению. В квартире обнаружили собаку с явными признаками послеродового состояния. Владелец животного признался, что выбросил щенков в мусорный бак, считая, что они мертвы.

Тело погибшего щенка изъяли и направили на экспертизу для установления точной причины смерти. Досудебное расследование по части 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными в отношении двух и более животных, повлекшее их гибель) продолжается.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства дела.

