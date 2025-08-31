Практика судов
  1. В Украине

В Киеве в мусорном баке нашли пакет с новорожденными щенками стаффордширского терьера

07:36, 31 августа 2025
Один щенок погиб, владелец собаки признался в содеянном.
В Киеве в мусорном баке нашли пакет с новорожденными щенками стаффордширского терьера
Фото: Киевская городская прокуратура
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Прокуратура начала досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными после того, как в мусорном баке обнаружили пятерых новорожденных щенков стаффордширского терьера. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, инцидент произошел возле одного из жилых домов в Соломенском районе. Жители обнаружили завязанный пакет в мусорном баке, в котором среди бытового мусора находились пять новорожденных щенков. К сожалению, один из них погиб. Четырех спасенных щенков передали волонтерам, которые сейчас ухаживают за ними в клинике, обеспечивая необходимое лечение и уход.

Правоохранители вместе с кинологами провели обыск в квартире одного из жителей дома, которого подозревают в причастности к преступлению. В квартире обнаружили собаку с явными признаками послеродового состояния. Владелец животного признался, что выбросил щенков в мусорный бак, считая, что они мертвы.

Тело погибшего щенка изъяли и направили на экспертизу для установления точной причины смерти. Досудебное расследование по части 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными в отношении двух и более животных, повлекшее их гибель) продолжается.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства дела.

Фото: Киевская городская прокуратура

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Киев животные

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин «рассекретил» постановление о Резерв+ и объединил Армия+ и Резерв+ в единый веб-портал

Также постановлением Кабмина о веб-портале урегулирован порядок обмена информацией между реестрами относительно призывников и военнообязанных, в частности, с реестром налогоплательщиков, системой здравоохранения, реестром актов гражданского состояния и другими.

«Право на отсрочку гражданам, которые подлежат бронированию, является незыблемым»: суд отменил призыв ТЦК пастора церкви баптистов и приказ о зачислении в воинскую часть

Седьмой апелляционный админсуд оставил в силе решение, которым были отменены призыв и зачисление в списки воинской части священнослужителя церкви Евангельских христиан-баптистов.

Отсутствие паспорта при составлении протокола задержания не исключает установления личности на основании сведений, предоставленных самим задержанным — Верховный Суд

Адвокат утверждал о недостоверности информации в протоколе задержания, поскольку у подзащитного при себе не было паспорта, а в протоколе следователь указал, что личность задержанного установлена.

Применение наручников во время обыска правомерно, если это необходимо для безопасности участников следственных действий и предотвращения препятствий обыску — Верховный Суд

Верховный Суд объяснил, что применение наручников во время обыска было правомерным, поскольку обвиняемый является военным, имеет соответствующую подготовку и мог оказать физическое сопротивление лицам, проводившим обыск.

Судьи не всегда сообщают достоверную информацию о состоянии обеспечения их судов – ГСА

Государственная судебная администрация инициировала кампанию по анкетированию новоназначенных судей, чтобы узнать правду.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Гімон
    Микола Гімон
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олег Татаров
    Олег Татаров
    заступник керівника Офісу Президента України
  • Богдан Крикливенко
    Богдан Крикливенко
    керівник апарату Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Лисак
    Ігор Лисак
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Костянтин Кравченко
    Костянтин Кравченко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду