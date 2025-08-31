У Києві у сміттєвому баку знайшли пакет із новонародженими цуценятами стаффордширського тер’єра

Одне цуценя загинуло, власник собаки зізнався у скоєному.

Фото: Київська міська прокуратура

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами після того, як у сміттєвому баку виявили п’ятьох новонароджених цуценят стаффордширського тер’єра. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, інцидент стався біля одного з житлових будинків у Солом’янському районі. Мешканці виявили зав’язаний пакет у смітнику, в якому серед побутового сміття знаходилися п’ятеро новонароджених цуценят. На жаль, одне з них загинуло. Чотирьох врятованих цуценят передали волонтерам, які наразі доглядають за ними в клініці, забезпечуючи необхідне лікування та догляд.

Правоохоронці разом із кінологами провели обшук у квартирі одного з мешканців будинку, якого підозрюють у причетності до злочину. У помешканні виявили собаку з явними ознаками післяпологового стану. Власник тварини зізнався, що викинув цуценят у смітник, вважаючи, що вони мертві.

Тіло загиблого цуценяти вилучили та направили на експертизу для встановлення точної причини смерті. Досудове розслідування за частиною 3 статті 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами щодо двох і більше тварин, що призвело до їхньої загибелі) триває.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Правоохоронці продовжують з’ясовувати всі обставини справи.

