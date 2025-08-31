Практика судов
  1. В Украине

Средняя зарплата в Украине в июле составила 26,5 тысяч грн – Госстат

09:20, 31 августа 2025
В июле средняя заработная плата в Киеве составила более 40 тысяч гривен.
Средняя зарплата в Украине в июле составила 26,5 тысяч грн – Госстат
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В июле 2025 года средняя заработная плата в Украине составила 26 499 грн, сообщили в Госстате.

Наивысшие показатели зафиксированы в:

  • г. Киев – 40 546 грн
  • Луганская область – 34 553 грн
  • Днепропетровская область – 27 413 грн

Самые низкие средние зарплаты получали в:

  • Черниговской области – 19 920 грн
  • Кировоградской области – 19 522 грн
  • Черновицкой области – 19 202 грн

В ведомстве отметили, что уровень зарплат зависит от структуры экономики региона, количества предприятий и их специализации.

Пример Луганской области

В этом регионе большинство респондентов – это учреждения бюджетной сферы, процесс релокации которых еще продолжается. Кроме того, в июле уровень зарплаты вырос из-за сезонных выплат в бюджетных учреждениях – «отпускных» и премий за полугодие.

Средняя заработная плата определяется путем деления фонда оплаты труда штатных работников на их среднесписочную численность за соответствующий период (месяц, квартал, год).

Госстат подчеркнул, что методология расчета средней зарплаты соответствует европейским стандартам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги зарплата

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
На должность проректора Национальной школы судей объявят конкурс – известны условия

Конкурсная комиссия будет проводить собеседования с кандидатами, а назначать победителя конкурса на должность будет ВККС.

Судья решил уволиться с должности, не проработав и года – Высший совет правосудия не стал вдаваться в детали, почему судья решил уволиться

Еще в январе Николай Русин сообщил ВСП о проблемах в деятельности Олевского райсуда и о невозможности эффективно осуществлять там правосудие.

Государственная судебная администрация определила, как будет осуществляться премирование руководителей аппаратов судов в случае отсутствия в суде председателя суда

Премии и их размер, а также выплату материальной помощи в случае отсутствия в суде председателя суда, необходимо согласовывать с председателем ГСА или с начальником ТУ ГСА.

«На должности главы ГСА нужен лидер и реформатор» – Высший совет правосудия

В Высшем совете правосудия рассказали, каким должен быть новый глава Государственной судебной администрации.

Кто станет членами Высшего совета правосудия по квоте Президента: финальный список

На две вакантных должности членов Совета правосудия по квоте президента есть шесть претендентов – судья, детектив НАБУ, бывшие члены ВККС и КДКП.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Гімон
    Микола Гімон
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олег Татаров
    Олег Татаров
    заступник керівника Офісу Президента України
  • Богдан Крикливенко
    Богдан Крикливенко
    керівник апарату Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Лисак
    Ігор Лисак
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Костянтин Кравченко
    Костянтин Кравченко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду