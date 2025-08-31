Средняя зарплата в Украине в июле составила 26,5 тысяч грн – Госстат

В июле средняя заработная плата в Киеве составила более 40 тысяч гривен.

В июле 2025 года средняя заработная плата в Украине составила 26 499 грн, сообщили в Госстате.

Наивысшие показатели зафиксированы в:

г. Киев – 40 546 грн

Луганская область – 34 553 грн

Днепропетровская область – 27 413 грн

Самые низкие средние зарплаты получали в:

Черниговской области – 19 920 грн

Кировоградской области – 19 522 грн

Черновицкой области – 19 202 грн

В ведомстве отметили, что уровень зарплат зависит от структуры экономики региона, количества предприятий и их специализации.

Пример Луганской области

В этом регионе большинство респондентов – это учреждения бюджетной сферы, процесс релокации которых еще продолжается. Кроме того, в июле уровень зарплаты вырос из-за сезонных выплат в бюджетных учреждениях – «отпускных» и премий за полугодие.

Средняя заработная плата определяется путем деления фонда оплаты труда штатных работников на их среднесписочную численность за соответствующий период (месяц, квартал, год).

Госстат подчеркнул, что методология расчета средней зарплаты соответствует европейским стандартам.

