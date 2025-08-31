Середня зарплата в Україні у липні склала 26,5 тисяч грн – Держстат

У липні середня заробітна плата в Києві становила понад 40 тисяч гривень.

У липні 2025 року середня заробітна плата в Україні становила 26 499 грн, повідомили у Держстаті.

Найвищі показники зафіксовано у:

м. Київ – 40 546 грн

Луганська область – 34 553 грн

Дніпропетровська область – 27 413 грн

Найнижчі середні зарплати отримували у:

Чернігівській області – 19 920 грн

Кіровоградській області – 19 522 грн

Чернівецькій області – 19 202 грн

У відомстві зазначили, що рівень зарплат залежить від структури економіки регіону, кількості підприємств та їхньої спеціалізації.

Приклад Луганської області

У цьому регіоні більшість респондентів – це установи бюджетної сфери, процес релокації яких ще триває. Крім того, у липні рівень зарплати зростає через сезонні виплати в бюджетних установах – «відпускні» та премії за півріччя.

Середня заробітна плата визначається шляхом ділення фонду оплати праці штатних працівників на їх середньооблікову кількість за відповідний період (місяць, квартал, рік).

Держстат наголосив, що методологія обчислення середньої зарплати відповідає європейським стандартам.

