Середня зарплата в Україні у липні склала 26,5 тисяч грн – Держстат

09:20, 31 серпня 2025
У липні середня заробітна плата в Києві становила понад 40 тисяч гривень.
Середня зарплата в Україні у липні склала 26,5 тисяч грн – Держстат
У липні 2025 року середня заробітна плата в Україні становила 26 499 грн, повідомили у Держстаті.

Найвищі показники зафіксовано у:

  • м. Київ – 40 546 грн
  • Луганська область – 34 553 грн
  • Дніпропетровська область – 27 413 грн

Найнижчі середні зарплати отримували у:

  • Чернігівській області – 19 920 грн
  • Кіровоградській області – 19 522 грн
  • Чернівецькій області – 19 202 грн

У відомстві зазначили, що рівень зарплат залежить від структури економіки регіону, кількості підприємств та їхньої спеціалізації.

Приклад Луганської області

У цьому регіоні більшість респондентів – це установи бюджетної сфери, процес релокації яких ще триває. Крім того, у липні рівень зарплати зростає через сезонні виплати в бюджетних установах – «відпускні» та премії за півріччя.

Середня заробітна плата визначається шляхом ділення фонду оплати праці штатних працівників на їх середньооблікову кількість за відповідний період (місяць, квартал, рік).

Держстат наголосив, що методологія обчислення середньої зарплати відповідає європейським стандартам.

гроші зарплата

Суддя вирішив звільнитися з посади, не пропрацювавши і року – Вища рада правосуддя не стала вдаватися у деталі, чому суддя вирішив звільнитися

Ще у січні Микола Русин повідомив до ВРП про проблеми в діяльності Олевського райсуду та про неможливість ефективно здійснювати там правосуддя.

Державна судова адміністрація визначила, як буде здійснюватися преміювання керівників апаратів судів у разі відсутності в суді голови суду

Премії та їх розмір, а також виплату матеріальної допомоги, у разі відсутності в суді голови суду необхідно погоджувати з головою ДСА або з начальником ТУ ДСА.

«На посаді голови ДСА потрібен лідер та реформатор» – Вища рада правосуддя

У Вищій раді правосуддя розповіли, яким повинен бути новий очільник Державної судової адміністрації.

Хто стане членами Вищої ради правосуддя по квоті Президента: фінальний список

На дві вакантні посади членів Ради правосуддя по квоті президента є шість претендентів – суддя, детектив НАБУ, колишні члени ВККС та КДКП.

Кабмін «розсекретив» постанову про Резерв+ та об’єднав Армія+ та Резерв+ в єдиний веб-портал

Також постановою Кабміну про веб-портал врегульовано порядок обміну інформацією між реєстрами стосовно призовників та військовозобов’язаних, зокрема, з реєстром платників податків, системою охорони здоров’я, реєстром актів цивільного стану та іншими.

