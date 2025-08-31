В Житомире пьяный водитель без прав въехал в фонтан

В центре Житомира водитель автомобиля Mitsubishi въехал на пешеходную зону улицы Старый бульвар, повредив клумбу и конструкцию фонтана. Об этом сообщила пресс-служба полиции Житомирской области.
По данным правоохранителей, инцидент произошел около 03:00. К счастью, в результате дорожно-транспортного происшествия никто из людей не пострадал. На место происшествия прибыли патрульные полицейские, которые установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Уровень алкоголя в его крови составлял 1,94 промилле.
Во время проверки выяснилось, что мужчина не имел права управлять транспортным средством, причем это нарушение было зафиксировано повторно в течение года. Полицейские составили на водителя административные протоколы по следующим статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях:
