У Житомирі п’яний водій без прав в’їхав у фонтан

08:12, 31 серпня 2025
Поліція склала адмінпротоколи за керування без прав і порушення ПДР.
У Житомирі п’яний водій без прав в’їхав у фонтан
В центрі Житомира водій автомобіля Mitsubishi в’їхав на пішохідну зону вулиці Старий бульвар, пошкодивши клумбу та конструкцію фонтана. Про це повідомила пресслужба поліції Житомирської області.

За даними правоохоронців, інцидент стався близько 03:00. На щастя, унаслідок дорожньо-транспортної пригоди ніхто з людей не постраждав. На місце події прибули патрульні поліцейські, які встановили, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Рівень алкоголю в його крові становив 1,94 проміле.

Під час перевірки з’ясувалося, що чоловік не мав права керувати транспортним засобом, причому це порушення було зафіксовано повторно протягом року. Поліцейські склали на водія адміністративні протоколи за такими статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення:

  • ч. 1 ст. 130 – керування транспортним засобом у стані сп’яніння;
  • ч. 5 ст. 126 – повторне керування особою, яка не має права керування транспортним засобом;
  • ст. 124 – порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП.

поліція ПДР Житомир

