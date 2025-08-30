Как обжаловать налоговое уведомление-решение — разъяснение ГНС

Если налогоплательщик не согласен с налоговым уведомлением-решением, он имеет право обжаловать его, обратившись в налоговый орган высшего уровня.

Получение налогового уведомления-решения от налоговой службы может вызвать немало вопросов и волнений у налогоплательщика. Однако такое решение не окончательно — его можно обжаловать как в административном порядке, так и в судебном. Чтобы успешно отстоять свои права, важно понимать ключевые этапы процедуры, сроки подачи жалобы, список необходимых документов и особенности рассмотрения дела.

Налоговая служба в Винницкой области напоминает, что налогоплательщик имеет право обратиться с жалобой о пересмотре полученного налогового уведомления-решения в контролирующий орган высшего уровня. Это право закреплено нормой п. 56.2 ст. 56 Налогового кодекса Украины.

В жалобе налогоплательщик имеет право заявить о своем желании присутствовать лично или через своего представителя при рассмотрении жалобы, в том числе в режиме видеоконференции, а контролирующий орган обязан уведомить такого налогоплательщика о дате, времени и месте/способе рассмотрения жалобы не позднее чем за пять календарных дней до даты рассмотрения такой жалобы.

Информация (сообщение) о рассмотрении контролирующим органом материалов жалобы в режиме видеоконференции направляется налогоплательщику в электронном виде в электронный кабинет.

Отмечается, что налогоплательщик одновременно с подачей жалобы контролирующему органу высшего уровня обязан письменно или в электронной форме средствами электронной связи (с соблюдением требований, определенных пунктом 42.4 статьи 42 НКУ) сообщать контролирующему органу, которым было сформировано налоговое уведомление-решение об его обжаловании.

