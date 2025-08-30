Як оскаржити податкове повідомлення-рішення — роз’яснення ДПС

Якщо платник податків не згоден з податковим повідомленням-рішенням, він має право оскаржити його, звернувшись до податкового органу вищого рівня.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Одержання податкового повідомлення-рішення від податкової служби може викликати чимало запитань і хвилювань у платника податків. Проте таке рішення не є остаточним — його можна оскаржити як в адміністративному порядку, так і в судовому. Щоб успішно відстояти свої права, важливо розуміти ключові етапи процедури, строки подання скарги, перелік необхідних документів та особливості розгляду справи.

Податкова служба у Вінницькій області нагадує, що платник податку має право звернутися із скаргою про перегляд отриманого податкового повідомлення-рішення до контролюючого органу вищого рівня. Це право закріплено нормою п. 56.2 ст. 56 Податкового кодексу України.

У скарзі платник податків має право заявити про своє бажання бути присутнім особисто або через свого представника при розгляді скарги, у тому числі в режимі відеоконференції, а контролюючий орган зобов’язаний повідомити такого платника податків про дату, час та місце/спосіб розгляду скарги не пізніше ніж за п’ять календарних днів до дати розгляду такої скарги.

Інформація (повідомлення) про розгляд контролюючим органом матеріалів скарги у режимі відеоконференції надсилається платнику податків в електронному вигляді в електронний кабінет.

Зазначається, що платник податків одночасно з поданням скарги контролюючому органу вищого рівня зобов’язаний письмово або в електронній формі засобами електронного зв’язку (з дотриманням вимог, визначених пунктом 42.4 статті 42 ПКУ) повідомляти контролюючий орган, яким було сформовано податкове повідомлення-рішення про його оскарження.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.