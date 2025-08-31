Практика судов
В УГО объяснили отсутствие госохраны у Андрея Парубия

09:02, 31 августа 2025
В УГО объяснили, почему Андрей Парубий находился без государственной охраны.

Управление государственной охраны Украины прокомментировало информационные манипуляции относительно того, почему бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий находился без государственной охраны.

В УГО напомнили, что в соответствии со статьей 6 Закона Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц» №160/98-ВР от 4 марта 1998 года охрана гарантируется лишь для определенного круга должностных лиц, среди которых председатель парламента, премьер-министр, руководители высших судебных инстанций, министры обороны и иностранных дел, генеральный прокурор, а также заместитель председателя Верховной Рады и семьи этих лиц в течение срока их полномочий.

После завершения полномочий охрана сохраняется только в течение одного года. Исключением являются случаи, когда в отношении должностного лица вступил в силу обвинительный приговор.

Таким образом, УГО подчеркнуло, что выполняет задачи исключительно в рамках действующего законодательства, а отсутствие охраны у Парубия обусловлено завершением предусмотренного законом срока.

Напомним, Андрей Парубий был застрелен в Сиховском районе Львова. Правоохранительные органы продолжают розыск злоумышленника.

Как заявил Президент Украины Владимир Зеленский, СБУ подключена к расследованию.

