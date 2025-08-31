Практика судів
В УДО пояснили відсутність держохорони у Андрія Парубія

09:02, 31 серпня 2025
В УДО пояснили, чому Андрій Парубій перебував без державної охорони.
В УДО пояснили відсутність держохорони у Андрія Парубія
Управління державної охорони України прокоментувало інформаційні маніпуляції щодо того, чому колишній голова Верховної Ради Андрій Парубій перебував без державної охорони.

В УДО нагадали, що відповідно до статті 6 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» №160/98-ВР від 4 березня 1998 року охорона гарантується лише для визначеного кола посадових осіб, серед яких голова парламенту, прем’єр-міністр, керівники вищих судових інстанцій, міністри оборони та закордонних справ, генеральний прокурор, а також заступник голови Верховної Ради та сім’ї цих осіб протягом строку їхніх повноважень.

Після завершення повноважень охорона зберігається лише протягом одного року. Винятком є випадки, коли щодо посадовця набрав чинності обвинувальний вирок.

Таким чином, УДО наголосило, що виконує завдання виключно в межах чинного законодавства, а відсутність охорони у Парубія зумовлена завершенням передбаченого законом терміну.

Нагадаємо, Андрій Парубій був застрелений у Сихівському районі Львова. Правоохоронні органи продовжують розшук зловмисника.

Як заявив Президент України Володимир Зеленський, СБУ долучена до розслідування.

