В Харькове на балконе нашли более 150 летучих мышей – половина погибла от жары

Центр реабилитации рукокрылых спас 68 животных, но 80 не выжили.

В Харькове на балконе нежилой квартиры поселились десятки летучих мышей, но из-за жары и нехватки воздуха около 80 животных погибли. Об этом сообщил Центр реабилитации рукокрылых, который организовал спасение выживших особей.

По информации специалистов, летучие мыши попали на балкон через открытое окно и оказались в ловушках строительного мусора. Как объяснили в Центре, эти животные используют эхолокацию для ориентации, но часто попадают в ловушки пустых предметов, таких как вазы, банки или трубы. Они воспринимают отверстия в таких объектах как проход, хотя на самом деле это замкнутые пространства. Именно это произошло в данном случае.

«Большая часть спряталась в металлической бочке, несколько — в пустой трехлитровой банке и по ящикам, еще пятеро — за диваном. В скрученном матрасе мы нашли почти десяток! Всего удалось спасти 68 жизней, но около 80 летучих мышей, к сожалению, погибли. На балконе животным очень жарко и нечем дышать, поэтому большинство из выживших были обезвожены и ослаблены. Но все равно благодаря внимательности соседа и его готовности помочь удалось спасти десятки жизней», — сообщили в Центре реабилитации рукокрылых.

Фото: Ukrainian Bat Rehabilitation Center

