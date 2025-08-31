У Харкові на балконі знайшли понад 150 кажанів – половина загинула від спеки

Центр реабілітації рукокрилих врятував 68 тварин, але 80 не вижили.

Фото: Ukrainian Bat Rehabilitation Center

У Харкові на балконі нежилої квартири оселилися десятки кажанів, але через спеку та брак повітря близько 80 тварин загинули. Про це повідомив Центр реабілітації рукокрилих, який організував порятунок виживших особин.

За інформацією фахівців, кажани потрапили на балкон через відкрите вікно і опинилися в пастках будівельного сміття. Як пояснили в Центрі, ці тварини використовують ехолокацію для орієнтації, але часто потрапляють у пастки порожніх предметів, таких як вази, банки чи труби. Вони сприймають отвори в таких об’єктах як прохід, хоча насправді це замкнені простори. Саме це сталося в даному випадку.

«Більша частина сховалась у металевій діжці, кілька — у порожній трилітровій банці та по шухлядах, ще п’ятеро — за диваном. В скрученому матраці ми знайшли майже десяток! Всього вдалось врятувати 68 життів, але близько 80 кажанів, на жаль, загинули. На балконі тваринам дуже спекотно та нема чим дихати, тому більшість з вижилих були зневоднені та ослаблені. Але все одно завдяки уважності сусіда і його готовності допомогти вдалося врятувати десятки життів», – повідомили в Центрі реабілітації рукокрилих.

Фото: Ukrainian Bat Rehabilitation Center

