Что делать, если услуга «Пакет школьника» недоступна в Дии – объяснение

В Украине стартовали выплаты по программе «Пакет школьника», которая призвана поддержать семьи первоклассников в подготовке к новому учебному году. Министерство социальной политики Украины предоставило разъяснения относительно действий в случае, если услуга недоступна в приложении «Дія» из-за некорректных или отсутствующих данных.

Проблемы с доступом к услуге могут возникать, если информация о ребенке или родителях не внесена в систему или содержит ошибки. При зачислении ребенка в первый класс учебные заведения обязаны вносить его данные в модернизированную систему АИКОМ 2, которая является единственным источником для подтверждения факта зачисления.

Родителям рекомендуют обратиться в школу, чтобы проверить, внесена ли информация о первокласснике и правильно ли указаны фамилия, имя и отчество (ФИО) ребенка и родителей. В некоторых случаях в системе могут быть данные о старших детях, но отсутствовать сведения о первокласснике. Кроме того, необходимо убедиться, что в АИКОМ 2 передан из государственных реестров регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) родителей или других законных представителей. Если эти данные отсутствуют, их нужно предоставить школе для внесения.

Если в приложении «Дія» появляется сообщение «Информация о вас и ребенке еще не внесена в электронную систему управления образованием или внесена с ошибкой», следует обратиться в школу для внесения данных в АІКОМ 2. В случае сообщения «В школе могли допустить ошибку, неправильно указав фамилию или имя», необходимо уточнить в школе правильность ФИО, которые должны соответствовать паспортным данным в «Дії».

После обновления информации нужно подождать два календарных дня, после чего можно повторно попробовать подать заявление. Это касается как онлайн-подачи через «Дію», так и письменного заявления в сервисный центр Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Важно, что бумажная справка о зачислении ребенка в школу не может заменить внесение данных в АІКОМ 2.

