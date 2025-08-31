Що робити, якщо послуга «Пакунок школяра» недоступна в Дії – пояснення

Мінсоцполітики роз’яснило, що робити у разі проблем із поданням заяви через Дію.

В Україні стартували виплати за програмою «Пакунок школяра», яка покликана підтримати родини першокласників у підготовці до нового навчального року. Міністерство соціальної політики України надало роз’яснення щодо дій у випадку, якщо послуга недоступна в застосунку «Дія» через некоректні або відсутні дані.

Проблеми з доступом до послуги можуть виникати, якщо інформація про дитину чи батьків не внесена до системи або містить помилки. Під час зарахування дитини до першого класу заклади освіти зобов’язані вносити її дані до модернізованої системи АІКОМ 2, яка є єдиним джерелом для підтвердження факту зарахування.

Батькам рекомендують звернутися до школи, щоб перевірити, чи внесено інформацію про першокласника та чи правильно вказані прізвище, ім’я та по батькові (ПІБ) дитини і батьків. У деяких випадках у системі можуть бути дані про старших дітей, але відсутні відомості про першокласника. Крім того, необхідно переконатися, що до АІКОМ 2 передано з державних реєстрів реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) батьків або інших законних представників. Якщо ці дані відсутні, їх потрібно надати школі для внесення.

Якщо в застосунку «Дія» з’являється повідомлення «Інформація про вас та дитину ще не внесена до електронної системи управління освітою або внесена з помилкою», слід звернутися до школи для внесення даних до АІКОМ 2. У разі повідомлення «У школі могли припуститися помилки, неправильно вказавши прізвище чи ім’я», необхідно уточнити в школі правильність ПІБ, які мають відповідати паспортним даним у «Дії».

Після оновлення інформації потрібно зачекати два календарні дні, після чого можна повторно спробувати подати заяву. Це стосується як онлайн-подачі через «Дію», так і письмової заяви до сервісного центру Пенсійного фонду України (ПФУ). Важливо, що паперова довідка про зарахування дитини до школи не може замінити внесення даних до АІКОМ 2.

