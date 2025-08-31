Житель Харьковщины украл авто, чтобы добраться домой, но оно сломалось – тогда он украл еще и мопед

На Харьковщине сообщили мужчине о подозрении в незаконном завладении двумя транспортными средствами за одну ночь.

В конце июля в поселке Близнюки неизвестный угнал автомобиль Opel, а позже в селе Шевченково Первое кто-то украл еще и мопед. Об этом сообщили в полиции Харьковщины.

Правоохранители тогда установили, что к этому причастен 25-летний житель Днепропетровской области. Украденный автомобиль он использовал, чтобы добраться домой, но по дороге машина сломалась, поэтому он оставил ее в селе и угнал другой транспорт — мопед.

28 августа полицейские провели обыск по месту его проживания.

Следователи под процессуальным руководством Лозовской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по ч.2 ст.289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

