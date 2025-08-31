Практика судів
  1. В Україні

Житель Харківщини викрав авто, щоб дістатися додому, але воно зламалося – тоді він вкрав ще мопед

08:44, 31 серпня 2025
На Харківщині повідомили чоловіку про підозру у незаконному заволодінні двома транспортними засобами за одну ніч.
Житель Харківщини викрав авто, щоб дістатися додому, але воно зламалося – тоді він вкрав ще мопед
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Наприкінці липня у селищі Близнюки невідомий викрав автомобіль Opel, а згодом у селі Шевченкове Перше хтось вкрав ще й мопед. Про це повідомили у поліції Харківщини.

Правоохоронці тоді з’ясували, що до цього причетний 25-річний мешканець Дніпропетровської області. Викрадений автомобіль він використав, щоб дістатися додому, але в дорозі машина зламалася, тож він залишив її в селі та викрав інший транспорт — мопед.

28 серпня поліцейські провели обшук за місцем його проживання.

Слідчі за процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч.2 ст.289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Харків автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддя вирішив звільнитися з посади, не пропрацювавши і року – Вища рада правосуддя не стала вдаватися у деталі, чому суддя вирішив звільнитися

Ще у січні Микола Русин повідомив до ВРП про проблеми в діяльності Олевського райсуду та про неможливість ефективно здійснювати там правосуддя.

Державна судова адміністрація визначила, як буде здійснюватися преміювання керівників апаратів судів у разі відсутності в суді голови суду

Премії та їх розмір, а також виплату матеріальної допомоги, у разі відсутності в суді голови суду необхідно погоджувати з головою ДСА або з начальником ТУ ДСА.

«На посаді голови ДСА потрібен лідер та реформатор» – Вища рада правосуддя

У Вищій раді правосуддя розповіли, яким повинен бути новий очільник Державної судової адміністрації.

Хто стане членами Вищої ради правосуддя по квоті Президента: фінальний список

На дві вакантні посади членів Ради правосуддя по квоті президента є шість претендентів – суддя, детектив НАБУ, колишні члени ВККС та КДКП.

Кабмін «розсекретив» постанову про Резерв+ та об’єднав Армія+ та Резерв+ в єдиний веб-портал

Також постановою Кабміну про веб-портал врегульовано порядок обміну інформацією між реєстрами стосовно призовників та військовозобов’язаних, зокрема, з реєстром платників податків, системою охорони здоров’я, реєстром актів цивільного стану та іншими.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Гімон
    Микола Гімон
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олег Татаров
    Олег Татаров
    заступник керівника Офісу Президента України
  • Богдан Крикливенко
    Богдан Крикливенко
    керівник апарату Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Лисак
    Ігор Лисак
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Костянтин Кравченко
    Костянтин Кравченко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду