Житель Харківщини викрав авто, щоб дістатися додому, але воно зламалося – тоді він вкрав ще мопед

На Харківщині повідомили чоловіку про підозру у незаконному заволодінні двома транспортними засобами за одну ніч.

Наприкінці липня у селищі Близнюки невідомий викрав автомобіль Opel, а згодом у селі Шевченкове Перше хтось вкрав ще й мопед. Про це повідомили у поліції Харківщини.

Правоохоронці тоді з’ясували, що до цього причетний 25-річний мешканець Дніпропетровської області. Викрадений автомобіль він використав, щоб дістатися додому, але в дорозі машина зламалася, тож він залишив її в селі та викрав інший транспорт — мопед.

28 серпня поліцейські провели обшук за місцем його проживання.

Слідчі за процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч.2 ст.289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

