Латвия вводит новые правила въезда для граждан Украины и других стран вне ЕС

С 1 сентября 2025 года иностранцы обязаны подавать онлайн-анкету за 48 часов до поездки.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 1 сентября Латвия вводит новые правила въезда для граждан стран, не являющихся членами ЕС, НАТО, ОЭСР, Швейцарии или Бразилии, в частности для украинцев и россиян. Об этом сообщило издание LRT.

Согласно новым требованиям, иностранцы из третьих стран, включая граждан Украины, должны заполнить онлайн-анкету на сайте не менее чем за 48 часов до въезда в страну. Эта процедура является обязательной как для прямых поездок, так и для транзитных путешествий через территорию Латвии.

В анкете необходимо указать цель поездки, продолжительность пребывания, маршрут, место проживания, а также информацию о службе в государственных структурах или участии в выборах. Подать анкету может только само лицо, планирующее поездку, – делегировать эту задачу другому лицу запрещено.

После заполнения анкеты заявитель получает автоматическое подтверждение на электронную почту, и дополнительного разрешения ждать не нужно. В случае отсутствия заполненной анкеты путешественникам грозит штраф до 2000 евро.

Проверка выполнения требований может осуществляться не только на границе, но и на территории страны, если органы безопасности обнаружат потенциальные угрозы.

Новые правила касаются также граждан Украины, имеющих временную защиту или вид на жительство в других странах ЕС. Они обязаны заполнять анкету даже для краткосрочных поездок или транзита через Латвию. Эти меры направлены на усиление безопасности, однако могут затруднить передвижение для многих путешественников.

Исключения предусмотрены для лиц с дипломатическим иммунитетом и тех, кто совершает краткосрочные официальные визиты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.