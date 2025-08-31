Практика судів
  1. У світі

Латвія запроваджує нові правила в’їзду для громадян України та інших країн поза ЄС

07:18, 31 серпня 2025
З 1 вересня 2025 року іноземці зобов’язані подавати онлайн-анкету за 48 годин до поїздки.
Латвія запроваджує нові правила в’їзду для громадян України та інших країн поза ЄС
Починаючи з 1 вересня, Латвія вводить нові правила в’їзду для громадян країн, які не є членами ЄС, НАТО, ОЕСР, Швейцарії чи Бразилії, зокрема для українців і росіян. Про це повідомило видання LRT.

Згідно з новими вимогами, іноземці з третіх країн, включно з громадянами України, повинні заповнити онлайн-анкету на сайті щонайменше за 48 годин до в’їзду в країну. Ця процедура є обов’язковою як для прямих поїздок, так і для транзитних подорожей через територію Латвії.

У анкеті необхідно вказати мету поїздки, тривалість перебування, маршрут, місце проживання, а також інформацію про службу в державних структурах чи участь у виборах. Подати анкету може лише сама особа, яка планує поїздку, – делегувати це завдання іншій особі заборонено.

Після заповнення анкети заявник отримує автоматичне підтвердження на електронну пошту, і додаткового дозволу чекати не потрібно. У разі відсутності заповненої анкети мандрівникам загрожує штраф до 2000 євро.

Перевірка виконання вимог може здійснюватися не лише на кордоні, а й на території країни, якщо органи безпеки виявлять потенційні загрози.

Нові правила стосуються також громадян України, які мають тимчасовий захист або посвідку на проживання в інших країнах ЄС. Вони зобов’язані заповнювати анкету навіть для короткострокових поїздок чи транзиту через Латвію. Ці заходи спрямовані на посилення безпеки, однак можуть ускладнити пересування для багатьох мандрівників.

Винятки передбачені для осіб із дипломатичним імунітетом та тих, хто здійснює короткострокові офіційні візити.

ЄС Латвія кордон

