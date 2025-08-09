Заморозка войны в Херсонской и Запорожской областях в обмен на Донбасс для России: Politico раскрыло детали предложения возможного обмена территориями

Согласно предложению, которое рассматривает администрация Трампа, Россия согласится на замораживание войны вдоль линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп высказал мнение, что сейчас существует возможность достичь мирного соглашения между Украиной и Россией.

Согласно предложению, которое рассматривает администрация Трампа, Россия согласится на замораживание войны вдоль линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях. Взамен России позволят забрать Донбасс. Об этом сообщил собеседник, которому была предоставлена анонимность для обсуждения чувствительной дипломатии, передало изданию Politico лицо, осведомлённое о ситуации.

Спецпредставитель Стив Уиткофф сообщил Трампу, что Путин представил условия, при которых Кремль согласится прекратить боевые действия в Украине, рассказал чиновник Белого дома.

Чиновник отказался описать условия России, но Трамп отметил, что обмен территориями между Россией и Украиной является предметом обсуждения.

Трамп заявил, что встретится с Путиным 15 августа на Аляске, добавив: «Это сложно. Будет определённый обмен территориями на благо обеих сторон, но мы ещё будем это обсуждать».

Высокопоставленный европейский дипломат объяснил готовность Путина встретиться с Трампом совместным давлением со стороны Вашингтона и союзников, но подчеркнул, что это «не означает заключения сделки или перемирия».

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не «подарит» свои территории России в рамках возможных договорённостей о прекращении огня.

«Ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины. Никто от этого не отступит и не сможет отступить. Украинцы не подарят свою землю оккупанту», — подчеркнул Глава государства.

