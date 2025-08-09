Практика судов
Заморозка войны в Херсонской и Запорожской областях в обмен на Донбасс для России: Politico раскрыло детали предложения возможного обмена территориями

13:04, 9 августа 2025
Согласно предложению, которое рассматривает администрация Трампа, Россия согласится на замораживание войны вдоль линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях.
Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп высказал мнение, что сейчас существует возможность достичь мирного соглашения между Украиной и Россией.

Взамен России позволят забрать Донбасс. Об этом сообщил собеседник, которому была предоставлена анонимность для обсуждения чувствительной дипломатии, передало изданию Politico лицо, осведомлённое о ситуации.

Спецпредставитель Стив Уиткофф сообщил Трампу, что Путин представил условия, при которых Кремль согласится прекратить боевые действия в Украине, рассказал чиновник Белого дома.

Чиновник отказался описать условия России, но Трамп отметил, что обмен территориями между Россией и Украиной является предметом обсуждения.

Трамп заявил, что встретится с Путиным 15 августа на Аляске, добавив: «Это сложно. Будет определённый обмен территориями на благо обеих сторон, но мы ещё будем это обсуждать».

Высокопоставленный европейский дипломат объяснил готовность Путина встретиться с Трампом совместным давлением со стороны Вашингтона и союзников, но подчеркнул, что это «не означает заключения сделки или перемирия».

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не «подарит» свои территории России в рамках возможных договорённостей о прекращении огня.

«Ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины. Никто от этого не отступит и не сможет отступить. Украинцы не подарят свою землю оккупанту», — подчеркнул Глава государства.

Проверку добросовестности работников БЭБ проведут аттестационные комиссии с отобранными международными партнерами экспертами

После назначения Александра Цывинского работников Бюро экономической безопасности ждет процедура переаттестации, которую проведут аттестационные комиссии при участии представителей международных партнеров.

Плакаты со словами «акция» или «скидка» на алкоголь в торговом зале магазина запрещены – Верховный Суд

Любые материалы или действия в торговом зале магазина, которые имеют целью стимулирование интереса или спроса к алкогольной продукции, являются внутренней рекламой: позиция Верховного Суда.

Кабмин внес изменения в План Ukraine Facility, который содержит требования к скорости отбора судей – но их содержание пока не раскрыл

План Ukraine Facility предусматривает требования относительно скорости отбора судей ВККС, но в Кабмине пока не раскрыли, какие именно изменения были предложены Еврокомиссии.

Перспектива повышения окладов прокурорам остается – но уже в 2026 году

Из закона о внесении изменений в бюджет норму о повышении должностных окладов прокурорам исключили, однако их могут повысить до 52 тысяч гривен законом об операционных величинах.

Закон о порядке принудительного отчуждения участков в Ужгородском районе Закарпатской области подписан — как будет выглядеть процедура

Надлежащим уведомлением собственника имущества, которое принудительно отчуждается, будет считаться также и день проставления «Укрпочтой» отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного или зарегистрированного места жительства.

