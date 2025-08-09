Замороження війни в Херсонській та Запорізькій областях в обмін на Донбас для Росії: Politico розкрило деталі пропозиції можливого обміну територіями

За пропозицією, яку розглядає адміністрація Трампа, Росія погодиться на заморожування війни вздовж лінії зіткнення в Херсонській та Запорізькій областях.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як повідомлялося раніше, президент США Дональд Трамп висловив думку, що зараз існує можливість досягти мирної домовленості між Україною та Росією.

За пропозицією, яку розглядає адміністрація Трампа, Росія погодиться на заморожування війни вздовж лінії зіткнення в Херсонській та Запорізькій областях. Натомість Росії дозволять забрати Донбас. Про це зазначив співрозмовник, якому надали анонімність для обговорення чутливої дипломатії, повідомила виданню Politico особа, обізнана з ситуацією.

Спецпредставник Стів Віткофф повідомив Трампу, що Путін представив умови, за яких Кремль погодиться припинити бойові дії в Україні, розповів посадовець Білого дому.

Посадовець відмовився описати умови Росії, але Трамп зазначив, що обмін землями між Росією та Україною є предметом обговорення.

Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним 15 серпня в Алясці, додавши: «Це складно. Буде певний обмін територіями на благо обох сторін, але ми ще будемо це обговорювати».

Високопоставлений європейський дипломат пояснив готовність Путіна зустрітися з Трампом спільним тиском з боку Вашингтона та союзників, але наголосив, що це «не означає укладення угоди чи перемир’я».

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не «подарує» свої території Росії в рамках можливих домовленостей про припинення вогню.

«Відповідь на українське територіальне питання вже є в Конституції України. Ніхто від цього не відступить і не зможе відступити. Українці не подарують свою землю окупанту», — наголосив Глава держави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.