В Китае судья посоветовал супругам, которые делят 29 кур, съесть «лишнюю» вместе

12:45, 9 августа 2025
Сдя предложил паре, которая разводилась, разрешить спор за 29 кур, съев одну из них вместе как символический прощальный ужин.
Фото: scmp.com
В китайской провинции Сычуань супруги, находившиеся в процессе развода, не смогли договориться, как разделить 29 кур. Судья предложила простое, но символичное решение — съесть «лишнюю» вместе в качестве прощального ужина. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как возник спор

Госпожа Ту и её муж Ян жили в разных деревнях и занимались в основном птицеводством. Их основным доходом было разведение птицы, иногда Ян подрабатывал на временных работах.

Во время развода у них не было значительных активов, кроме построенных собственными руками домов, которые оставались каждому по месту регистрации. Поэтому главной темой раздела стало домашнее хозяйство: 53 птицы — 29 кур, 22 гуся и 2 утки.

Гусей и уток удалось разделить поровну, а вот из-за кур возник спор. Госпожа Ту настаивала, что выращивала их лично, поэтому хочет оставить себе на одну больше. Ян возразил, заявив, что также потратил много времени и усилий на уход за ними.

Решение судьи

Судья Чэнь Цянь предложила два варианта: либо съесть «лишнюю» курицу вместе, либо та сторона, которая оставит её себе, компенсирует другой стоимость птицы.

Супруги выбрали первый вариант. Они приготовили курицу, съели её вместе, а затем Ян отвёз Ту домой на электровелосипеде. Пара решила остаться финансово независимой, но поддерживать дружеские отношения.

Судья пояснила, что такой подход соответствует и закону, и сельским обычаям, а также отражает традиционную китайскую мудрость и конфуцианское стремление к гармонии даже в момент расставания.

По китайскому законодательству всё имущество, приобретённое в браке, считается совместным и делится поровну.

