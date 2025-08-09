В Китае судья посоветовал супругам, которые делят 29 кур, съесть «лишнюю» вместе

Сдя предложил паре, которая разводилась, разрешить спор за 29 кур, съев одну из них вместе как символический прощальный ужин.

Фото: scmp.com

В китайской провинции Сычуань супруги, находившиеся в процессе развода, не смогли договориться, как разделить 29 кур. Судья предложила простое, но символичное решение — съесть «лишнюю» вместе в качестве прощального ужина. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как возник спор

Госпожа Ту и её муж Ян жили в разных деревнях и занимались в основном птицеводством. Их основным доходом было разведение птицы, иногда Ян подрабатывал на временных работах.

Во время развода у них не было значительных активов, кроме построенных собственными руками домов, которые оставались каждому по месту регистрации. Поэтому главной темой раздела стало домашнее хозяйство: 53 птицы — 29 кур, 22 гуся и 2 утки.

Гусей и уток удалось разделить поровну, а вот из-за кур возник спор. Госпожа Ту настаивала, что выращивала их лично, поэтому хочет оставить себе на одну больше. Ян возразил, заявив, что также потратил много времени и усилий на уход за ними.

Решение судьи

Судья Чэнь Цянь предложила два варианта: либо съесть «лишнюю» курицу вместе, либо та сторона, которая оставит её себе, компенсирует другой стоимость птицы.

Супруги выбрали первый вариант. Они приготовили курицу, съели её вместе, а затем Ян отвёз Ту домой на электровелосипеде. Пара решила остаться финансово независимой, но поддерживать дружеские отношения.

Судья пояснила, что такой подход соответствует и закону, и сельским обычаям, а также отражает традиционную китайскую мудрость и конфуцианское стремление к гармонии даже в момент расставания.

По китайскому законодательству всё имущество, приобретённое в браке, считается совместным и делится поровну.

