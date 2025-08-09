У Китаї суддя порадив подружжю, яке ділить 29 курей, з’їсти «зайву» разом

Сддя запропонував парі, що розлучалася, вирішити суперечку за 29 курей, з’ївши одну з них разом як символічну прощальну вечерю.

У китайській провінції Сичуань подружжя, яке розлучалося, не могло домовитися, як поділити 29 курей. Суддя запропонував просте, але символічне рішення — з’їсти «зайву» разом як прощальну вечерю. Про це повідомляє South China Morning Post.

Як виникла суперечка

Пані Ту та її чоловік Ян жили у різних селах і займалися переважно птахівництвом. Їхнім основним доходом було вирощування птиці, інколи Ян підробляв на тимчасових роботах.

Під час розлучення вони не мали значних активів, окрім власноруч збудованих будинків, які залишалися кожному за місцем реєстрації. Тож головною темою поділу стали домашні птахи: 53 особини — 29 курей, 22 гуски та 2 качки.

Гусей і качок вдалося розділити порівну, а от через курей виникла суперечка. Пані Ту наполягала, що вирощувала їх особисто, тому хоче залишити собі на одну більше. Ян заперечив, заявивши, що теж багато часу та зусиль витратив на догляд за ними.

Рішення судді

Суддя Чень Цянь запропонувала два варіанти: або з’їсти «зайву» курку разом, або тій стороні, що залишить її собі, компенсувати іншій вартість птиці.

Подружжя обрало перший варіант. Вони приготували курку, з’їли її разом, а потім Ян відвіз Ту додому на електровелосипеді. Пара вирішила залишитися фінансово незалежною, але підтримувати дружні стосунки.

Суддя пояснила, що такий підхід відповідає і закону, і сільським звичаям, а також відображає традиційну китайську мудрість і конфуціанське прагнення до гармонії навіть у момент розставання.

За китайським законодавством усе майно, придбане у шлюбі, вважається спільним і ділиться порівну.

