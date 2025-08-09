Практика судів
У Китаї суддя порадив подружжю, яке ділить 29 курей, з’їсти «зайву» разом

12:45, 9 серпня 2025
Сддя запропонував парі, що розлучалася, вирішити суперечку за 29 курей, з’ївши одну з них разом як символічну прощальну вечерю.
Фото: scmp.com
У китайській провінції Сичуань подружжя, яке розлучалося, не могло домовитися, як поділити 29 курей. Суддя запропонував просте, але символічне рішення — з’їсти «зайву» разом як прощальну вечерю. Про це повідомляє South China Morning Post.

Як виникла суперечка

Пані Ту та її чоловік Ян жили у різних селах і займалися переважно птахівництвом. Їхнім основним доходом було вирощування птиці, інколи Ян підробляв на тимчасових роботах.

Під час розлучення вони не мали значних активів, окрім власноруч збудованих будинків, які залишалися кожному за місцем реєстрації. Тож головною темою поділу стали домашні птахи: 53 особини — 29 курей, 22 гуски та 2 качки.

Гусей і качок вдалося розділити порівну, а от через курей виникла суперечка. Пані Ту наполягала, що вирощувала їх особисто, тому хоче залишити собі на одну більше. Ян заперечив, заявивши, що теж багато часу та зусиль витратив на догляд за ними.

Рішення судді

Суддя Чень Цянь запропонувала два варіанти: або з’їсти «зайву» курку разом, або тій стороні, що залишить її собі, компенсувати іншій вартість птиці.

Подружжя обрало перший варіант. Вони приготували курку, з’їли її разом, а потім Ян відвіз Ту додому на електровелосипеді. Пара вирішила залишитися фінансово незалежною, але підтримувати дружні стосунки.

Суддя пояснила, що такий підхід відповідає і закону, і сільським звичаям, а також відображає традиційну китайську мудрість і конфуціанське прагнення до гармонії навіть у момент розставання.

За китайським законодавством усе майно, придбане у шлюбі, вважається спільним і ділиться порівну.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Нардепи зареєстрували законопроект про відповідальність за безконтрольне використання БПЛА після завершення воєнного стану

Максим Павлюк, Мар’яна Безугла, Віталій Безгін та інші внесли законопроект про відповідальність за експлуатацію БПЛА без реєстрації в реєстрі – закон набуде сили вже після завершення воєнного стану.

Володимир Зеленський вніс до парламенту на ратифікацію Угоду про 100-річне партнерство з Великою Британією

Велика Британія та Україна здійснюватимуть поступові кроки для полегшення подорожування громадян і відвідування країн одна одної.

Голову Державної судової адміністрації обиратимуть за допомогою міжнародних експертів

Конкурсний відбір голови ДСА заплановано на кінець 2025 року.

У правоохоронному комітеті обговорили зміни до КПК щодо захисту бізнесу і регулювання невідкладних обшуків

Дискусійним стало питання щодо строків повернення майна, вилученого під час невідкладного обшуку, якщо цей обшук не був легалізований судом.

Член Комітету ВР з нацбезпеки пояснив, як військові командири можуть убезпечити себе від питань антикорупційних органів щодо закупівель

«Командири можуть бути притягнуті до відповідальності, навіть якщо закупівля була обґрунтованою з точки зору воєнної необхідності – член Комітету ВР з питань нацбезпеки Олександр Федієнко радить убезпечити себе від ризиків.

