В Днепре работников ТЦК подозревают в избиении экс-военного, видео

В Днепре начато уголовное производство по факту возможного избиения бывшего военного. Это произошло во время его конфликта с работниками ТЦК. Об этом сообщает Спецпрокуратура Восточного региона.

В сети появилось видео, на котором зафиксировано избиение бывшего военнослужащего работниками ТЦК. Ситуацию уже прокомментировали в областном ТЦК.

Там говорят, что эта информация является "манипулятивной".

Сообщается, что группа оповещения остановила гражданина, предоставившего свои документы для проверки. Но во время этого якобы к группе подошел неизвестный мужчина в гражданской одежде и состоянии алкогольного опьянения. Он представился действующим военнослужащим, начал оскорблять и провоцировать представителей ТЦК.

"Далее данный гражданин забежал в подъезд, конфликт прекратился, но через 10 минут он вышел в военной форме без знаков различия и продолжил конфликт с военнослужащими ТЦК и СП", - говорят в ТЦК.

Там добавили, что в ходе конфликта выяснилось, что мужчина, который "провоцировал" сотрудников ТЦК, не является действующим военнослужащим и был снят с военного учета. На место происшествия вызвали сотрудников полиции, продолжаются следственные действия.

Напомним, что с 1 сентября все работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию при выполнении своих служебных обязанностей, и на данный момент, по данным оборонного ведомства, примерно 85% работников ТЦК и СП уже обеспечены бодикамерами.

