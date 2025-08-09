Может ли глава фермерского хозяйства работать по совместительству полный рабочий день — разъяснение

Никаких законодательных ограничений на совместительство или дополнительную работу для главы фермерского хозяйства нет.

Может ли руководитель фермерского хозяйства официально работать еще и на другом предприятии, даже полный рабочий день?

Никаких законодательных ограничений на совместительство или дополнительную работу для главы фермерского хозяйства нет. Об этом напоминает Северо-Восточное межрегиональное управление Госслужбы по вопросам труда.

На чем основывается право на совместительство?

Кодекс законов о труде Украины (ст. 3) распространяет трудовое законодательство на всех работников, включая тех, кто работает по трудовому договору с физическими лицами.

Закон Украины «О фермерском хозяйстве» (ч. 2 ст. 27) определяет, что:

трудовые отношения членов хозяйства регулирует его устав;

для наемных работников действует общее трудовое законодательство.

Что это означает на практике?

Глава фермерского хозяйства может заключить трудовой договор или контракт с другим работодателем и работать там на полный рабочий день. Это не противоречит закону и не ограничивает его деятельность в хозяйстве.

