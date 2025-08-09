Чи може голова фермерського господарства працювати за сумісництвом повний робочий час — роз’яснення

Чи може керівник фермерського господарства офіційно працювати ще й на іншому підприємстві, навіть повний робочий день?
Жодних законодавчих обмежень на сумісництво або додаткову роботу для голови фермерського господарства немає. Про це нагадує Північно-Східне міжрегіональне управління Держпраці.
На чому ґрунтується право на сумісництво?
Кодекс законів про працю України (ст. 3) поширює трудове законодавство на всіх працівників, включно з тими, хто працює за трудовим договором із фізичними особами.
Закон України «Про фермерське господарство» (ч. 2 ст. 27) визначає, що:
Що це означає на практиці?
Голова фермерського господарства може укласти трудовий договір або контракт з іншим роботодавцем і працювати там на повний робочий час. Це не суперечить закону та не обмежує його діяльність у господарстві.
