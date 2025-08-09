Практика судів
Чи може голова фермерського господарства працювати за сумісництвом повний робочий час — роз’яснення

10:20, 9 серпня 2025
Жодних законодавчих обмежень на сумісництво або додаткову роботу для голови фермерського господарства немає.
Чи може керівник фермерського господарства офіційно працювати ще й на іншому підприємстві, навіть повний робочий день?

Жодних законодавчих обмежень на сумісництво або додаткову роботу для голови фермерського господарства немає. Про це нагадує Північно-Східне міжрегіональне управління Держпраці.

На чому ґрунтується право на сумісництво?

Кодекс законів про працю України (ст. 3) поширює трудове законодавство на всіх працівників, включно з тими, хто працює за трудовим договором із фізичними особами.

Закон України «Про фермерське господарство» (ч. 2 ст. 27) визначає, що:

  • трудові відносини членів господарства регулює його статут;
  • для найманих працівників діє загальне трудове законодавство.

Що це означає на практиці?

Голова фермерського господарства може укласти трудовий договір або контракт з іншим роботодавцем і працювати там на повний робочий час. Це не суперечить закону та не обмежує його діяльність у господарстві.

